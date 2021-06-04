«المشاط» لراديو «سبوتنك»: نعمل على الإعداد للجنة «المصرية- الليبية»

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء، لاسيما الدول العربية، حيث قام وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بزيارة ليبيا في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأشارت في تصريحات لراديو «سبوتنيك» عربي، على هامش مشاركتها في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي بروسيا، إلى أن الحكومة تعمل على الإعداد للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، حيث انعقدت آخر لجنة مشتركة عام 1988.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر عقدت أيضًا اللجنة العراقية المشتركة نهاية العام الماضي، واللجنة الأردنية مؤخرًا، كما يتم التنسيق بشكل مستمر مع الجانبين العراقي والأردني لتعزيز العلاقات المشتركة وتنفيذ المشروعات التنموية ومن بينها الربط الكهربائي ومشروعات البنية التحتية.

وفي سياق آخر، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الروسية، متميزة على كافة المستويات، حيث يعمل الجانبان على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في الطاقة النووية والنقل، بالإضافة إلى قطاع الغاز والبترول وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اللجنة المصرية الروسية المشتركة سيتم انعقادها خلال شهر يونيو المقبل برئاسة وزراء التجارة والصناعة، لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ولفتت إلى أن قضية توطين الصناعة من أهم الملفات التي تحتل أولويات لدى القيادة السياسية، لذلك بحثت في لقائي مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي إمكانية توطين صناعة السيارات الروسية في مصر لتعزيز التعاون في هذا المجال، بالإضافة إلى التصنيع الغذائي في ظل ضخامة السوق المصرية والتوسع أيضًا في قارة أفريقيا وكلها مجالات مهمة للقطاع الخاص الروسي.

وقالت إن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة الأفريقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستعمل على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية الروسية وتعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.

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