مصدر أمني عن واقعة «خناقة» أحمد سعد مع شاب: لم يحرر محضرا

قال مصدر أمني، إنه تم فحص المنشور المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» الذي يفيد بقيام المطرب أحمد سعد بالتعدي على شاب داخل محطة وقود سيارات بالتجمع الخامس، وأضاف المصدر أنه بالفحص تبين أن الشاب لم يحرر محضرا بالواقعة حتى الآن.

يذكر أن منشورا قد تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بواسطة فتاة، يفيد بتعدي المطرب أحمد سعد، على عامل في محطة تمويل وقود، بعد مشادة كلامية بينهما بالتجمع الخامس.

وأوضحت الفتاة في منشورها، أنها أثناء تواجدها في محطة تمويل وقود للسيارات بمنطقة التجمع، شاهدت المطرب أحمد سعد وهو يتعدى «بصفعة بالقلم» على شاب، بعد مشادة كلامية بينهما، بعد عتاب الشاب لسعد، بعد أن كاد أن يصدم سيارته، وتابعت «وعندما تدخلت هي ووالدتها معاتبة المطرب على تصرفه مع الشاب قام سعد بسبها وقذفها بأقذر الألفاظ».