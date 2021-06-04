حريق يدمر 10 كافتيريات وأكشاك بالسويس.. وأصحابها: خسائرنا تجاوزت المليون

دمر حريق هائل 7 كافتيريات و3 أكشاك بكورنيش السويس الجديد، بمحافظة السويس، أمس، ما تسبب في فقد عشرات الشباب وظائفهم، في تلك الأماكن التي يعملون فيها منذ سنوات، وبلغت الخسائر ما يقرب من 20 مليون جنيه، بعد أن تسبب الحريق في تدمير كل شيئ بالأماكن ومحتوياته وديكوراته، وطالب أصحاب الكافتيريات بتقنين أوضاعهم، والسماح لهم بإعادة بناء تلك الكافتيريات مرة أخرى بعد موافقة محافظ السويس على التخصيص.

شريك في مطعم وكافتيريا: كل شيء ولع حتى الحديد ساح

قال أسامة نصر الدسوقي، 28 سنة، شريك في مطعم وكافيه: «الحريق دمر كل شيء خلال 4 دقائق فقط، كانت النيران في كل مكان ولا نعلم مصدرها، ولا أين بدأت، وفوجئنا بالمكان بالكامل يشتعل، كل شيء ولع وتفحم حتى الحديد ساح من شدة النار، وتبعي وشقي سنين، اتدمر في لحظة أمام أعيننا ولم نستطيع فعل أي شيء».

وأضاف الدسوقي لـ«الوطن» أن الحريق تسبب في تشريد عشرات الشباب الذين يعملون في المنطقة، كان لدينا نحو 42 عاملا في المطعم، بخلاف باقي الكافتريات التي تدمرت تماما، «كل دي بيوت كانت مفتوحة، وكله اتدمر بسبب الحريق»، ووصلت خسائر المنطقة لأكثر من 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المنطقة تحولت من منطقة يقصدها أهالي السويس إلى خرابة تماما، لأن جميعها غير مبنية، وإنما بنظام فك وتركيب، والأزمة الكبرى أن معظم أصحاب الكافيتريات انتهى عقودهم الموجودة معهم، وتحتاج إلى موافقة محافظ السويس لتجديدها.

محمد طارق: النار دخلت علينا من كل مكان

وقال محمد طارق، صاحب كافتيريا، «فوجئنا بالنار تدخل علينا من كل مكان، من اليمين والشمال، ولم تترك شيئا في المكان إلا دمرته تمام من شاشات تلفزيون، وثلاجات، وديكورات، ولم يتبقي أي شيء سليم بعد الحريق، الذي لم نعرف سبب له حتى الآن»، وإن الأدلة الجنائية جاءت إلى المكان وتمت معاينته وفي انتظار نتائج التحقيقات.

وشاركت 11 سيارة إطفاء في السيطرة على الحريق، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء، بمشاركة 3 سيارات إطفاء من شركة النصر للبترول، وسيارتين من شركة السويس لتصنيع البترول وبعض الجهات المعنية، كما وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير إسعاف السويس، بسيارتين من مرفق الإسعاف الطبي بموقع الحريق لنقل أي مصابين.

وتوجه لمكان الحريق، اللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن، والعقيد إكرامي زين الدين من الحماية المدنية، وعدد من رجال الإدارة، والعميد أشرف فودة مأمور قسم السويس، وعدد من القيادات الأمنية بموقع الحريق، وقامت إدارة المرور بعمل التحويلات المرورية اللازمة لسرعة وصول سيارات الإطفاء وخزان المياه للموقع، بالإضافة إلى تيسير حركة المرور بالمنطقة.