10 قرارات تحسمها «التعليم» خلال ساعات بشأن الثانوية العامة

قرارات عديدة تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ساعات، تجاوب على الكثير من الأسئلة التي شغلت فكر أولياء الأمور والطلاب على مدار الشهور الماضية، لكونها تدور حول أهم مرحلة تعليمية في التعليم ما قبل الجامعي، وهي الثانوية العامة، ولأن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تختلف كثيراً عن امتحانات الأعوام الماضية سواء في طريقة عقد الامتحانات أو طبيعة الأسئلة وطريقة تصحيحها، ترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز القرارات التي تتعلق بامتحانات الثانوية العامة 2021 والتي يعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات:

1_الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.

2_حسم مصير تأجيل الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

3_تحديد الآلية التي يتم من خلالها عقد الامتحانات في المدارس الحكومية.

4_الإجابة على سؤال يفيد بكيفية عقد الامتحانات بالنظامين الورقي والإلكتروني.

5_الإعلان عن تفاصيل الاستعدادات النهائية في المدارس الحكومية من حيث البنية التحتية.

6_الكشف عن طرق التظلم لطلاب الثانوية العامة2021.

7_الإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالامتحانات النهائية.

8_حسم مصير تقسيم جدول الامتحانات بحسب الشعب (العلمية والأدبية).

9_الكشف عن طبيعة الأسئلة التي يتم من خلالها عقد الامتحانات.

10_حسم مصير حذف أجزاء من المقررات الدراسية.

«شوقي»: امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون الأفضل في تاريخها

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 لهذا العام ستعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، موضحاً أن الوزارة تستعد على قدم وساق لعقد الامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية في مختلف المحافظات.

وأضاف «شوقي»، أنه سيتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ورقياً في المنازل، لافتاً إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات الطلاب غير النظاميين بنظام البابل شيت لضمان شافية التصحيح وعدم تدخل العنصر البشري.