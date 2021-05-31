مصرع 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 33 آخرون في حوادث متفرقة، شهدتها محافظات مصر اليوم، حيث أصيب 8 أشخاص جميعهم أقارب في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية، كما أصيب 9 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب سيارة بقنا، ولقى سائق ونجله مصرعهما، وأصيب 8 آخرون بحادث أتوبيس المقاولون في الدقهلية، وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي سوهاج، وسقط ونش بمصنع مواسير ببورسعيد، ما تسبب في مصرع عامل وإصابة 2 آخرين.

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، بينهم طفل 3 سنوات، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الإسماعيلية - القصاصين» الزراعي، قرب عزبة المرزوقية التابعة لمدينة القصاصين ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ 8 سيارة لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي والمجمع الطبي بالإسماعيلية.

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بقنا

وفي محافظة قنا، أصيب 9 أشخاص بينهم 3 أطفال، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق «أبوتشت – نجع حمادي» الزراعي، بالقرب من تخصيصة الحسينات بمركز أبوتشت، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم لهم، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

مصرع سائق ونجله وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

ولقى سائق ونجله مصرعهما، وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم بالدقهلية، وقع بين أتوبيس ميني باص، يستقله عدد من العمال التابعين لشركة المقاولون العرب، وأخرى نقل على طريق رافد جمصة الدولي «جمصة – المنصورة»، بسبب التخطي الخاطئ للسيارة الثانية، ما تسبب إلى اصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة، وانقلابهما بالأرض الزراعية الموازية للطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ من قائد السيارة الثانية، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة وانقلابهما بالأرض الزراعية الموازية للطريق، وأسفر عن وفاة «عبدالستار عبدالحميد، قائد السيارة الثانية، ونجله المدعو ياسر عبدالستار عبدالحميد ، 15 سنة طالب»، ويقيمان دائرة مركز المحلة الكبرى، وإصابة 8 أشخاص، تتراوح إصابتهم ما بين كدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المرکزي.

ولقى عامل مصرعه، وأصيب اثنان آخران في سقوط ونش عليهم، اليوم، أثناء عملهم داخل مصنع المواسير جنوب بورسعيد.

وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بوصول 3 عمال إلى مستشفى عطاء، نتيجة سقوط ونش عليهم داخل مصنع المواسير، وتبين أن المتوفين، هم «وائل علي حسن السيد 47 سنة، يعاني من كسر بقاع الجمجمة وتم دخوله العناية المركزة، وهاني نصر الدين السيد 40 سنة، يعاني من خلع بالكوع الأيسر وشرخ بالفقرات القطنية السابعة، ومصطفى محمد مصطفي 66 سنة، جثة هامدة».

إصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

وأصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بمركز أخميم بسوهاج، في اتجاه محطة تحصيل الرسوم بسوهاج، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، والوحدة المحلية للمدينة، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف ونُقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «عز الدين أحمد محمد، 56 سنة»، موظف، ويقيم بدائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و5 من مستقلي السيارة، ونُقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.