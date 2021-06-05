الاحتلال يواصل انتهاكاته.. إصابة 293 فلسطينيا في الضفة الغربية

واصل الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز على الفلسطينيين، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، في الأراضي المحتلة.

وأصيب 293 فلسطينيا، أمس الجمعة، خلال اشتباكات مع قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وسجلت هذه الإصابات خلال تفريق فعالية «ماراثون القدس» بالقوة وفعاليات أخرى مناهضة للاستيطان جنوب نابلس وشرق قلقيلية وغرب رام الله.

وقالت جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني»، إن 293 فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في منطقتي بيتا وبيت دجن بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «الهلال الأحمر»، أن 16 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

من جانبها، أوضحت جمعية «الأمل للخدمات الصحية»، أن طواقمها تعاملت مع 40 إصابة متفاوتة بين الرصاص المطاطي والاختناق والاعتداء بالعصي والهراوات، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي بطن الهوى بسلوان في القدس المحتلة واستهداف منازل الفلسطينيين.

شهود عيان: قوات كبيرة من الاحتلال اقتحمت خيمة الاعتصام في حي بطن الهوى

وقال شهود عيان لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت خيمة الاعتصام في حي بطن الهوى بالبلدة الفلسطينية، واعتدوا على المتواجدين داخلها وأطلقوا نحوهم الرصاص المطاطي، بينهم طفل أصيب برأسه.

وأضاف شهود، أن قوات الاحتلال تعاملت بهمجية مع المتضامنين والسكان وأطلقت نحوهم قنابل الصوت بكثافة، وهدمت خيمة الاعتصام في حي بطن الهوى، وصادرت أجهزة الصوت الموجودة داخلها.

واستهدفت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف التابعة لجمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» بالرصاص المطاطي، ما أدى إلى تحطيم نوافذها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب كايد الرجبي من حي بطن الهوى والشاب ممدوح زاهدة من بلدة سلوان، واعتقلت القوات الاسرائيلية، محمد شويكي، أثناء خروجه من باب المجلس أحد ابواب المسجد الأقصى المبارك.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الشابين مجد ومحمد صيام من سكان حي واد الجوز بالقدس.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطر بهدم 6 محلات تجارية جنوب جنين

وفي سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، امس الجمعة، بهدم 6 محلات تجارية في قرية ام الريحان جنوب جنين في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كما صادرت قوات الاحتلال، جرافة لفلسطيني من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

«برلمان البحر المتوسط»: حل الدولتين هو الوحيد أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش في أمن

سياسيا، أكد «برلمان البحر الأبيض المتوسط» بإجماع أعضائه أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش في أمن وسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأعاد البرلمان في نهاية اعمال دورته الـ15 التي اختتمت مساء أمس الجمعة، والتي عقدت افتراضيا، انتخاب عضو المجلس الوطني الفلسطيني بلال قاسم نائبا لرئيس البرلمان لسنتين قادمتين، الى جانب انتخاب 3 نواب اخرين من بينهم ممثل البرلمان الجزائري، فيما تسلم رئيس البرلمان ممثل البرلمان الإيطالي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني، مضيفا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة.