عاجل.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا بالهند إلى 28.6 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، 120529 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28694879 حالة.

كما سجلت السلطات الهندية، 3380 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 344082 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي الأرجنتين، تجاوزت البلاد، أمس الجمعة، عتبة 80 ألف وفاة بالفيروس من أصل نحو 4 ملايين إصابة، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في الأرجنتين إلى 80411 حالة وفاة

وسجلت السلطات في الأرجنتين، 539 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 80411 حالة وفاة، كما سجلت السلطات، خلال الساعات الـ24 الماضية، 30950 حالة إصابة بالفيروس.

من جانبه، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أمس الجمعة، أن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح «سبوتنيك 5» الروسي بعد عقده اجتماعا عبر الفيديو مع نظيره فلاديمير بوتن.

وقال فرنانديز، إن طائرة ستتجه بعد غد الأحد، الى موسكو لإحضار العنصر النشط بحيث يمكن بدء الإنتاج على الفور في الأرجنتين، فيما سيتم تكليف «مختبر ريتشموند» الخاص بإنتاج اللقاح بقدرة إنتاج تبلغ مليون جرعة شهريا في البداية.

ويأمل المختبر، زيادة الإنتاج إلى 5 ملايين جرعة شهريا في غضون عام.