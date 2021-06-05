القصة الكاملة لأزمة منطقة نادي الصيد بالإسكندرية: الشائعات هي السبب

لم تتدخر الدولة أي جهد من أجل إنهاء ظاهرة العشوائيات، حيث قطعت طريقا طويلا أنهت خلاله وجود المئات من المناطق العشوائية التي كانت تمثل سرطانا في جسد مصر، حيث لم تكتفي الدولة بالعشوائيات الموجودة في القاهرة الكبرى، ولكنها اتجهت أيضًا للأقاليم والمحافظات للقضاء على العشوائيات فيها.

مشكلة منطقة نادي الصيد

وتستمر جهود الدولة في تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنة حتى وصلت جهودها لتطوير منطقة نادي الصيد بالإسكندرية، وهي المنطقة الشهيرة بتدني الخدمات في حي وسط، حيث تحتوي على عقارات مائلة وآيلة للسقوط، بُنيت بطريقة عشوائية وسط الإسكندرية منذ سنوات طويلة، لينتهي الأمر بإدراجها ضمن المناطق العشوائية من قبل صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، إلا أن ذلك لم يرق لبعض المواطنين، ما أدى لحدوث بعض التظاهرات البسيطة الرافضة لعملية تطوير المنطقة.

محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل المنطقة

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كشف في تصريحات تلفزيونية له، تفاصيل ما حدث بمنطقة نادي الصيد، مؤكدًا أنها من المناطق المحيطة بمطار النزهة، وتعتبر منطقة عشوائية جدًا على حد تعبيره، لافتأ أن سكانها يتعرضون لمشاكل كثيرة في الشتاء بسبب النوات وأنه شاهد بنفسه المياه تدخل لبيوتهم لارتفاع متر ونصف المتر، وأن الأهالي كانوا ينامون في الشارع بسبب النوات، حيث تعاني المنطقة من انخفاض منسوب المنازل مما يعرضها للغرق في أوقات النوات.

المحافظ: البيوت مسلمة لبعض والناس بتسلم على بعض من البلكونات

ولفت «الشريف» أنه شرح لرئيس الوزراء ظروف المنطقة ونجح في إدخالها ضمن المناطق المستهدف تطويرها، مضيفًا «قابلتنا مشاكل كتير والبيوت مسلمة لبعض والناس من البلكونات بتسلم على بعض وحواري ضيقة جدا والتطوير مكنش ينفع يتم»، مشيرًا أنهم لن يستطيعوا تطوير المنطقة ونسقوا لنقلهم لمساكن آمنة وآدمية لهم في منطقة «بشاير الخير» لتوفير حياة كريمة لهم.

الأبراج اللي هيتنقلوا لها لائقة ومفروشة وبها خدمات أفضل

وأشار المحافظ أن أبراج «بشائر الخير» لائقة لهم ومفروشة وتحتوي على مصاعد كهربية وبها خدمات متوفرة وبها مستوى خدمات أفضل من الموجودة في المنطقة ولا يمكن مقارنته بمنطقة نادي الصيد، مؤكدًا أنهم قاموا بحصر احتياجات الأسر والمحلات، واتفقوا على نقل كل مواطن من شقة تمليك لشقة تمليك أخرى في بشاير الخير، وأن من يمتلك محلا سيتم نقله لمحل في منطقة بشاير الخير، على أن يمنحوا المستأجرين محلات وشقق بإيجار زهيد جدا.

محافظ الإسكندرية يكشف سبب التظاهر: شائعات أثارت السكان

وأكد «الشريف» أن بعض سكان المنطقة شعروا أن نقلهم من المنطقة سيؤثر على رزقهم «بعض المستفيدين من العشوائيات من تجار ومقاولين بناء وهدم وأصحاب تكاتك حسوا أن نقل المواطنين هيأثر على رزقهم وأثاروا شائعات انه هيتم نقل المواطنين لمنطقة عبدالقادر اللي بعيدة عنهم شوية» وأنهم أثاروا شائعات أنه سيتم تسكينهم في منطقة بعيدة، مشددًا على أنه سيتم تسكينهم داخل منطقة بشائر الخير 3 و5، والتي تعتبر داخل مدينة الإسكندرية، لافتًا أن المسافة بينهم وبين المنطقة لا تتجاوز 3 كيلومترات.

نقل 6044 شقة و1008 محل وورشة

ولفت إلى أنه سيتم نقل 6044 أسرة و1008 محلات وورش، وسيتم نقلهم لمحلات وشقق، مشددًا على أن الدولة أخذت على عاتقها أن تنقلهم لحياة كريمة، مشيرًا أنه شاهد هناك مشاهد يندى لها الجبين، واعدًا السكان بعدم نقل أي ساكن إلا لشقته الجديدة المفروشة.

وشدد محافظ الإسكندرية على أن الدولة تعمل لمصلحتهم ولصالحهم وأنها لن تفكر بأن يضار أي مواطن بالانتقال من شقته وأنه سيتم نقلهم لشقق أفضل.

سينتقلون لأفضل مساكن في الإسكندرية كلها

وأكد «الشريف» أنهم سيبدأون بنقل القاطنين في مساكن خطرة ومعرضة للسقوط، مشددًا على أن المساكن التي سينتقلون إليها هي أفضل مساكن في الإسكندرية كلها ويتمنى أهل الاسكندرية الانتقال اليها.

واعتبر «الشريف» أن من حق المواطنين أن يقلقوا، وأن من حق المحافظة توضيح لهم الصورة، مشددًا على أنهم سينتقلون لشقق أفضل، وأن الدولة ستنقلهم لحياة كريمة أفضل لهم ولأبنائهم.

رسالة من المحافظ لأهالي منطقة نادي الصيد

ووجه «الشريف» رسالة لسكان منطقة نادي الصيد، قائلًا: «أحنا في المحافظة موجودين معاهم لحظة بلحظة ومستعد أكون معاهم 24 ساعة عشان يطمنوا أننا بنعمل الأفضل ليهم وبلاش نخلي بعض المستفيدين من وجود العشوائيات يأثروا عليهم وعلى نفسيتهم وتبث فيهم شائعات أن الدولة هتسيبهم وهتمشيهم ومش هتلاقوا أي مكان».