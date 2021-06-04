تعقيم لجان كفر الشيخ قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرش والتطهير والتعقيم، لجميع اللجان قبل انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب، وتعليق لافتات بالمدارس والمقاعد وبمداخل الفصول، تحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، إضافة لالتزام جميع المشاركين في الامتحانات حفاظا على حياتهم.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني.. تبدأ غدا

وأضاف «نور الدين»، أنه تلقى تقريرًا من الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بجاهزية لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، لاستقبال الطلاب والطالبات، وستبدأ الامتحانات في تمام التاسعة من صباح الغد، وشدد على توفير حجرات العزل بكل لجنة من المدارس، إضافة لتوفير الكاشفات الحرارية، وأنه وجه الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حفاظا على صحة الطلاب.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني.. اللغة العربية

وتبدأ غدًا السبت الموافق 5 يونيو الجاري، امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، وستبدأ بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، لمدة ساعتين ونصف الساعة، من التاسعة للحادية عشرة ونصف، ويوم الأحد الموافق 6 يونيو، سيؤدي الطلاب امتحانات مادة الجبر، لمدة ساعتين، والإثنين 7 يونيو، امتحان مادة العلوم،

وسيؤدون الطلاب امتحان مادة الهندسة، يوم الثلاثاء 8 يونيو، لمدة ساعتين، امتحان مادة اللغة الأجنبية، الأربعاء، امتحان الدراسات الاجتماعية، الخميس الموافق 10 يونيو، مؤكدة أن المواد غير المضافة للمجموع، وهي «التربية الدينية، التربية الفنية، الحاسب الآلي»، تم الانتهاء من امتحانها بالمدارس، وتم رصدها على قاعدة الوزارة.