87826 طالبا بالإسكندرية يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021، في عدد من مدارس الإسكندرية للاطمئنان على سير الامتحانات التي انطلقت اليوم، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات، وذلك بحضور الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد «الشريف» أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب، وتوفير المناخ الجيد لإداء امتحاناتهم بتركيز، لافتا أنه تم التشديد على مسؤولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، كما شدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ، قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، بالإضافة إلى صيانة البوابات الإلكترونية وتجهيز المواد المعقمة والمطهرة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية «تعليم عام» يبلغ 87826 طالبا، يؤدون امتحانهم أمام 379 لجنة امتحانية في 8 إدارات تعليمية، ومن المقرر الانتهاء من الامتحانات الخميس الموافق 10 يونيو الجاري.

وشدد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات وشؤون الطلبة والأمن والاتصال السياسي ورؤساء لجان النظام والمراقبة وموجهي عموم المواد الدراسية والتعليم الإعدادي، بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح 14طالبا فقط بدلا من 20 طالبا، للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.