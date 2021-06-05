بالأسماء.. 5 مصابين في اصطدام جرار الإمداد بقطار ركاب السد العالي

تنشر «الوطن» أسماء المصابين الخمسة في حاث تصام جرار الإمداد بقطار ركاب «أسوان - السد العالي»، والذين نُقلوا إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

والمصابون هم سائق الجرار عبدالسلام مخيمر تونسي، 47 سنة، مصاب بجرح قطي بالرأس وكسر بالفخذ الأيسر، والركاب وهم نجار محمد علي، 37 سنة، وناصر سيد أحمد، 51 سنة، وأحمد محمود أحمد، 59 سنة، وأحمد قناوي جامع، 60 سنة، مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تفاصيل حادث قطار السد العالي

وشهدت المنطقة الواقعة بين محطتي الصداقة والسد العالي جنوب مدينة أسوان، اليوم، تصادم جرار الإمداد بقطار ركاب داخلي «أسوان - السد العالي» رقم 1024، ما أدى إلى إحداث تلفيات في عربة القطار الداخلي رقم «114197».

وانتقلت قيادات السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية بمحافظة أسوان إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء عملية إمداد قطار الركاب أسوان السد العالي، الذى تعطل بنحو 2 كيلو متر قبل وصوله الى محطة السد العالي، بجرار إضافي، تصادم الجرار بإحدى عربات القطار من الخلف، ما تسبب في تهشمها وسقوطها، ورُفعت العربة وتم التعامل مع الحادث الذي خلّف خسائر مادية، مع وقوع 5 مصابين نُقلوا للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وحُرر محضر شرطي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق، ووُضع سائق الجرار برفقة رجال الأمن داخل المستشفى لحين تماثله للشفاء والانتهاء من التحقيقات.