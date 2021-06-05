طالب بجامعة طنطا يقتل والده ويصيب شقيقيه.. وشهود عيان: مريض نفسي

شهدت قرية كفر عاصم، التابعة لمركز طنطا، جريمة قتل بشعة، إثر قيام طالب بكلية العلوم، بقتل والده وإصابة شقيقه وشقيقته، وذلك في ظروف غامضة، وتمكنت مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط المتهم.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يتضمن وصول جثمان «أحمد يوسف»، 71 عامًا، كهربائي، ومقيم بقرية كفر عصام، بمركز طنطا، مصابًا بجرح نافذ في البطن، ووفاته فور وصوله.

وتبين من التحريات قيام ابن المجني عليه «محمد»، الطالب بكلية العلوم، بالتعدي على والده، بسكين المطبخ، وأيضًا على شقيقته الكبرى، وشقيقه، ما أسفر عن مصرع الأب وإصابة الآخرين بجروح قطعية، ونُقل المصابان إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج، وتم ضبط المتهم، والتحفظ على جثة المتوفى في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وأكد شهود عيان، أن المتهم طالب في كلية العلوم، ويعالج من مرض نفسي منذ عام، وإن هناك خلافات أسرية بين أفراد الأسرة، وإن والدته منفصلة عن والده، وإن المتهم كثير التعدي على والده بالضرب.