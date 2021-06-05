طلاب الشهادة الإعدادية 2021: امتحان الإنجليزي سهل ومصادر التعلم ساعدتنا

أشاد عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي 2021 في محافظة القاهرة، بمستوى امتحان مادة اللغة الإنجليزية، موضحين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين على أنه لم يشمل أي أجزاء خارج المقرر الدراسي.

يقول الطالب زياد فياض، بالصف الثالث الإعدادي، إن امتحان مادة اللغة الأجنبية جاء في متناول الجميع، موضحا أنه لم يشمل أي كلمات معقدة، ولا أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي.

وأضاف «فياض» لـ«الوطن»، أنه اهتم بمراجعة المقرر الدراسي من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا على أنها مكنته من الإجابة على أسئلة الامتحانات بسهولة، وأسئلة نماذج الامتحانات التي وفرتها الوزارة في الكتاب المدرسي.

من جانبها، أكدت الطالبة أريج محمد، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، موضحة أنه لم يشمل أي أسئلة صعبة في جميع النقاط، لافتة إلى أنها اهتمت بالمراجعات المكثفة قبل الامتحانات وفهم القواعد جيدا، بالإضافة إلى حفظ أكبر قدر من الكلمات.

وأضافت «أريج» لـ«الوطن»، أن اللجان الامتحانية راعت جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه تم تعقيم اللجان جيدا، لافتة إلى أن غالبية الطلاب أشادوا بمستوى الامتحان.

من جانبها، قالت فاتن أحمد، ولية أمر، أن الطلاب أشادوا بمستوى الامتحان، مؤكدة على أنه جاء في متناول الطلاب ولم يشمل أي أسئلة صعبة.

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وفي سياق متصل، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه لم يتم رصد أي مشكلات واجهت الطلاب في اللجان الامتحاينة، موضحة أن اللجان الامتحانية يتم تعقيمها جيدا قبل وبعد الامتحانات، مؤكدة أنه تم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول الامتحانات.

وأكد ياسر عمر، مدير إدارة مصر التعليمية القديمة، أن الامتحانات سارت بشكل جيد، وأشاد الطلاب بمستوى الامتحانات، موضحا أنه لم يتم رصد أي حالات غش بين الطلاب أو حالات إصابة بفيروس كورونا.