تفاصيل وظائف خالية في بنكي القاهرة والإسكندرية

طرح بنكا القاهرة والإسكندرية، وظائف خالية للعمل بالبنكين شرط توافر عدد من الشروط والقيام بمهام ومسؤوليات للحصول على الوطائف، تستعرض «الوطن»، تفاصيلها في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة بنك الإسكندرية

نوه بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى (Cards Product Manager)، موضحًا الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم للراغبين بالالتحاق والعمل لدى البنك وهي:

المهام والمسؤوليات:

- دعم وتوفير التنسيق التجاري لقوة المبيعات ذات الصلة بالمنتج في شبكة الفروع.

- تخصيص الميزانية للمنتج. إعداد متطلبات المنتج، سواء في مرحلة إنشاء المنتج أو في مرحلة ضبط المنتج.

- ضمان إدارة قيمة العملاء (على سبيل المثال، رعاية العملاء، والبيع المتقاطع، والاحتفاظ، والعودة والولاء).

- إعداد خطة تعليم الموظفين للمنتجات / الخدمات الجديدة وتقديم دعم الخبراء في تدريب الموظفين، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية والتنظيم.

- اقتراح هيكل الأسعار والسياسة للمنتجات / الخدمات استنادًا إلى تحليل القيمة / الربحية، من أجل المراقبة المستمرة لتغيرات العناصر المتغيرة للأسعار، وكذلك ضمان التنفيذ والتحديث ذي الصلة.

- تطوير اللوائح الداخلية المتعلقة بالمنتجات / الخدمات وتصميم العقود ذات الصلة ووثائق المبيعات وكتيبات العملاء بالتنسيق مع الإدارة القانونية وإدارة الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

- دعم تطورات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالمنتجات / الخدمات عبر إعداد متطلبات العمل والمشاركة في اختبارات قبول المستخدم.

المؤهلات والمهارات المطلوبة:

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المنتجات المصرفية للأفراد.

- مهارات اتصال وتفاوض ممتازة مع الأطراف المختلفة.

- اللغة الإنجليزية المتقدمة تحدثًا وكتابة.

- مهارات عرض جيدة.

- مهارات تحليلية قوية.

وظيفة بنك القاهرة

وأعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع «لينكد إن»، عن توافر فرصة عمل خالية، وهي (Head Of DevOps)، بشروط ومهام هي:

مهام ومسؤوليات الوظيفة:

- مسؤول عن تسليم التصاميم والمستندات عالية المستوى ومنخفضة المستوى لحل المراقبة المقترح لخدمات الأعمال المختلفة.

- الإشراف على جميع أنشطة فريق DevOps وتوجيهها.

- قيادة التصميم والبناء والإدارة التشغيلية للمواقع / البرامج الآمنة للغاية والقابلة للتطوير للبنك.

- فهم إدارة الحوادث وإدارة التغيير والقدرة وإدارة الأداء ITIL التخصصات.

-تعزيز وتوثيق وتنفيذ أفضل ممارسات البنية التحتية للأنظمة، وأدوات البناء التي تسمح للإدارة بتطوير ونشر مواقع / برامج لا تشوبها شائبة.

- إنشاء الأدوات وإمكانيات سير العمل المؤتمتة لتمكين فرق هندسة البرمجيات في الشركة من اختبار التعليمات البرمجية وتعزيزها عبر القسم الهندسي.

- الريادة في تصميم وتنفيذ أنظمة المراقبة في الوقت الحقيقي للمواقع / البرامج.

الشروط والمؤهلات:

- مطلوب بكالوريوس هندسة اتصالات أو بكالوريوس علوم كمبيوتر.

- 8 سنوات خبرة في البنية التحتية أو البرمجيات أو تصميم الحلول أو المناصب الرائدة في DevOps، ونمذجة خدمات الأعمال، منها 3 سنوات في المستوى الإداري.

- المعرفة التقنية بـ VMWare vSphere، (AWS أو GCP أو MS Azure) Linux، وتطوير وتنفيذ خطوط أنابيب CICD.

- فهم إدارة الحوادث وإدارة التغيير والقدرة وإدارة الأداء ITIL التخصصات.

- خبرة مثبتة في إدارة النظام وأتمتة اختبار خدمة الويب.

- المعرفة الفنية بأنظمة إدارة قواعد البيانات مثل Oracle أو MySQL أو SQL Server أو ما شابه ذلك.

- معرفة مناهج تطوير البرمجيات، لغات البرمجة الشيئية.

- المعرفة التقنية بـ SNMP وHTTP وSOAP وIPv4 وIPv6 والبروتوكولات المشابهة المتعلقة بإدارة الشبكة.

- المعرفة التقنية بلغات XML وJDBC / ODBC وSQL وJava وJavaScript وshell واللغات المماثلة المتعلقة بإدارة الشبكة.

- مهارات اتصال قوية شفهية وخطية.

- القدرة على استيعاب التكنولوجيا الجديدة بسرعة.