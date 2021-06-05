البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الأضحى 2021

كشف الأستاذ الدكتور محمد غريب، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن موعد عيد الأضحى 2021، سيكون الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد للشهور العربية و الهجرية، موضحا أن عيد الأضحى سيكون يوم 10 ذو الحجة 1442 هجريا المقبل، وذلك بمختلف الدول العربية والإسلامية، لافتا إلى أنه هو موعد موحد لمختلف الدول العربية الإسلامية لارتباطه بشهر ذو الحجة و موسم الحج الإسلامي.

وأوضح الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالقومي للبحوث الفلكية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن موعد عيد الأضحى 2021، يتم تحديده وفقا لموعد أول أيام ذوي الحجة 1442 هجريا، موضحا أن أول أيام شهر ذو الحجة المبارك 1442 هجريا، سيكون يوم 11 يوليو المقبل فلكيا الموافق يوم الأحد، موضحا أن وفقة عيد الأضحى 2021، ستكون يوم الإثنين الموافق 19 يوليو المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، كاشفا عن موعد رؤية هلال ذو الحجة 1442 هجريا 2021 ميلاديا، ستكون يوم 29 ذو القعدة 1442 هجريا.

وفي السياق ذاته، حذرت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وكذلك الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة للمناعة الجسم.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجب علي المواطنين حال الشعور بأي أعراض لفيروس كورونا ضرورة التوجه إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من عدم الإصابة بالمرض، والابتعاد عن تناول الأدوية تجنبا لحدوث أي مضاعفات أو آثار سلبية على صحة المواطن.