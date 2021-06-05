محمد رمضان يستفز جمهوره بعد «خدعة» التحفظ على أمواله: «هفضل ثابت»

استفز الفنان محمد رمضان جمهوره مجددا، بترويجه لأغنيته الجديدة «ثابت» عبر «إنستجرام» وذلك بعد أزمته الأخيرة، التي اتهم الدولة المصرية خلالها، بالتحفظ على أمواله، وهو الاتهام غير الصحيح، حيث جاء التحفظ على مبلغ 6 ملايين جنيه فقط من أمواله بهدف تنفيذ حكم قضائي، وهو من أجل تعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بالمبلغ، بعدما تسبب في إقالته من وظيفته، بعدما دخل قمرة القيادة على متن أحد الرحلات التي كان يقودها الطيار الراحل، حيث ربط البعض بين الأغنية والأزمة الأخيرة التي تسبب فيها «رمضان».

محمد رمضان يستفز جمهوره بأغنية ثابت

البعض رأى في أغنية رمضان الجديدة التي تقول: «ثابت ثابت هفضل على المبدأ ثابت»؛ استفزازا، فكتب أحد المتابعين على «إنستجرام» يقول: «تصدق أنت ربنا مسلط عليك نفسك وكل يوم بتطلع تستفز الناس وتخسر في جمهور محدش هيدمرك غير غرورك يا ابني والله»، وكتب آخر: «أنت هيك قاعد بتهين الناس يلي مثلو معاك» بعدما نشر فيديو آخر من مشاهده في «نسر الصعيد» و«البرنس» وهو يضرب زملاءه بالأقلام على وجوههم.

التحرك البرلماني بعد أزمة فيديو محمد رمضان

وفي إطار أزمة فيديو التحفظ على أمواله، أصدرت النائبة إيناس عبد الحليم، بيانا تستنكر فيه ما فعله محمد رمضان في الفيديو واتهمته بأنه يؤذي الاقتصاد المصري، ويؤثر على أسهم البنوك في البورصة المصرية، مما يعود بالسلب على مصر وشعبها، وطالبت بمحاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه غير مسؤول عن ذلك وخاصة أن الفنان لابد أن يكون مسؤولا.

محمد رمضان وعمرو أديب

وهاجم الإعلامي عمرو أديب، أيضا، أفعال محمد رمضان، بعد الفيديو، وأكد أن ذلك الفيديو يسئ إلى مصر ويؤثر بالسلب، وقال إن مصر لا تحتاج إلى أمواله، وأنها في غنى عنها، وأن الأموال التي تم التحفظ عليها هي أموال الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه يُصدّر صورة خاطئة للمصريين.