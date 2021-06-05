«حلمت إن القيامة قامت».. كوابيس مرعبة تطارد متعافي كورونا «فيديو»

«مرة حلمت بكابوس جد مش هزار إن القيامة قامت، كان المنظر مرعب»، قالها عبد الله بشيتي، مواطن أردني تعافى من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في تصريحات لتقرير عرضته شاشة «العربية»، حيث قضى عبد الله، 38 يومًا بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة خلال علاجه من فيروس كورونا.

ورغم تعافيه يواجه عبد الله بشيتي كوابيس مرعبة، «والله حقيقي حلمت أن يوم القيامة جه، وحسيت أنه حقيقة مش كابوس عشان أول ما صحيت لاقيت 5 أطباء فوق راسي وعمالين يقولوا يا عبد الله قول آمين، يا عبد الله قول يا رب، حسيت أني بنازع الموت، وشعور كان كتير كتير بيخوف».

وتابع المواطن الأردني: «قعدت فترة كانت معنوياتي هابطة حتي أني بعت وصيتي لأحد أصدقائي على الواتس أب»، فيما أوضح التقرير أن كثيرين ممن وصلوا مراحل حرجة وتعافوا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يعانون الآن من آثار ما بعد الصدمة ويواجهون كوابيس، وبعضهم أصيب بالاكتئاب.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، قال إن مصر لا يوجد بها تحورات لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفيروسات من صفاتها التحورات، لكن حتى الآن لم تحدث التحورات الخطيرة التي ظهرت في عدد من الدول، ففيروس كورونا وباء عالمي، ولا داعي لإخفاء أي معلومات أو مستجدات خاصة به.

وأضاف «تاج الدين»، أنه من الضروري إطلاع المواطنين على كل مستجدات الفيروس، للتعامل الصحيح معه، موضحاً أن هناك إجراءات ونظام ترصد تمتاز به مصر لاكتشاف أي أمراض معدية، مؤكدًا أن فعالية اللقاحات تصل لأكثر من 86% وهو اللقاح الصيني، ويعمل على الحماية بخطر الإصابة بالفيروس.