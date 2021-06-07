القبض على مدير مدرسة استولى على 88 ألف جنيه من المصروفات الدراسية

ضبطت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مدير مدرسة في أبوتشت، بمحافظة قنا، لقيامه بالاستيلاء على 88 ألف جنيه وعدم توريدها لخزينة المديرية أو الإدارة التعليمية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من «ضبط.ح.ع.ا»، مدير مدرسة في أبوتشت، بمحافظة قنا، لقيامه بالاستيلاء على 88 ألف جنيه من الرسوم الدراسية.

وأكدت التحريات بناء على تقرير التفتيش المالي والإداري، قيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المصروفات الدراسية عن 40 طالب قيمتها 88 ألف جنيه، وعدم توريدها لحساب وزارة التربية والتعليم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالتهم المنسوبة إليه، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف في شئونها.

ومن ناحية أخرى قرر الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا تكريم عبد الشافي يونس إبراهيم رئيس لجنة مدرسة نقادة الاعدادية الجديدة نظرا لإنضباط اللجنة والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية أثناء الجولة المفاجئة التى أجراها الوكيل لمتابعة امتحانات الشهادة الاعدادية في يومها الأخير بقنا .

وتفقد الوكيل لجان مدارس نقادة البحرية الإعدادية والأقباط الإعدادية بنين و نقادة الإعدادية الجديدة وأكد الطلاب مناسبة امتحان مادة الدراسات ولم تتلق غرف العمليات بالإدارات والمديرية أي شكاوى تتعلق بالحالة الصحية للطلاب والمعلمين .