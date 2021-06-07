الصحة: إغلاق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ 3 محافظات خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة بمحافظات الدقهلية، المنيا، والفيوم، اليوم الاثنين، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص التابعة للوزارة، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

الصحة تؤكد تشديد الرقابة على المنشآت الطبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، مؤكداً تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، ومراجعة صلاحية الأدوية ووضعها في أماكن مرخصة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن للمرضى الحصول على أفضل خدمة طبية.

وأشار مجاهد أن تلك الحملات شملت المرور على مناطق «المنصورة، السنبلاوين، بلقاس، نبروه، المطرية» بالدقهلية، ومناطق «بني مزار، ملوي» بالمنيا، بالإضافة إلى مركز الفيوم، وذلك خلال اليوم، لافتًا إلى أن المنشآت الطبية الخاصة التي تم إغلاقها شملت عيادات تخصصية، مراكز للعلاج الطبيعي والتجميل، معامل، ومراكز أشعة، لافتاً إلى تحرير محاضر حيال كافة المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم إصدار قرار بإغلاق 51 منشأه طبية في محافظة الدقهلية، 15 منشأت في محافظة المنيا بالإضافة إلى 4 منشأت في محافظة الفيوم، بسبب اكتشاف عدد منها يعمل بدون ترخيص، ومخالفة بعض المنشآت للاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، مع ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر.

وأضاف «زكي» أن تلك الحملات تمت من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، ومباحث التموين، على عدد من المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.