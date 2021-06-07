محمد رمضان في جلسة تصوير مع طفليه: «ربنا يحفظلي أولادي» (صور)

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له مع أبنائه، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث ظهر هو ونجله عاريان الصدر، فيما كانت ابنته الصغيرة تحتضنه، وعلق رمضان على الصور: «ربنا يحفظلي أولادي ويحفظلكم أولادكم».

وكان سمير صبري، المحامِ، قد تقدم بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، للتحقيق في بلاغه ضد الفنان محمد رمضان، الذي يتهمه فيه بالتهرب الضريبي وإخفاء الأموال في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على «إنستجرام»، مطالبًا بمنع الفنان من السفر خارج البلاد.

وذكر «صبري» في بلاغه، أن المُبلّغ ضده نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو وردت فيه العديد من الاعترافات التي تشكل أركان جرائم عديدة، وذلك بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب، متابعًا أنه جاء بالمقطع سالف الذكر، الآتي «صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك الـ CIB يقولي الدولة تحفظت على فلوسك.. وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم.. مستورة».

وتابع المحامي، أن ما تداوله رمضان، يعتبر اعترافا صريحا منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يُسأل عن مصدرها وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال وذلك لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال، مشيرًا إلى أنه لما كان ذلك وكان ما صرح به المبلغ ضده يشكل معه أركان جريمة التهرب الضريبي والكسب غير المشروع.