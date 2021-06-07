أسعار المصيف في جمصة 2021.. تبدأ من 100 جنيه لليلة

تزايد الإقبال على حجز المصايف، بعد أن خففت الحكومة من إجراءات مجابهة فيروس كورونا، وسمحت بفتح الشواطئ بإجراءات احترازية، ليبحث المواطنون عن مصيف هادئ بأسعار مناسبة، وتقدم «الوطن» أسعار المصيف في جمصة 2021، بمحافظة الدقهلية، والتي شهدت اختلاف كبير عن الأعوام الماضية نتيجة للظروف التي مر بها هذا العام، والإغلاق في موسمي شم النسيم ثم عيد الفطر المبارك، مما جعل أصحاب الشقق المصيفية يخفضون من الأسعار بحثاً عن المصطافين، ومن جعل زيادة أعداد الليالي المصيفية بها، علاوة على الاستعدادات الكبير لاستقبال المواطنين على الشواطئ.

أسعار الشقق في منطقة السوق

وأكد إسلام العدوي، أحد العاملين في مجال العقارات المصيفية، أن أسعار الشقق تتراوح من 100 إلى 300 جنيه لليلة، على حسب اختلاف المكان والقرب والبعد من البحر، مؤكداً أن الإقبال على المصايف لا يزال محدوداً، نظراً لاستمرار امتحانات طلاب الجامعات، وأيضاً امتحانات الثانوية العامة، مما جعل الإقبال لم يصل إلى ذروته إلى الآن.

وقال «العدوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأسعار في منطقة سوق جمصة تتراوح من 100 إلى 250 جنيهاً لليلة، في قلب السوق، حيث تتوافر كل الخدمات والسلع وبأسعار مناسبة، وعلى حسب مستوى كل شقة.

أسعار المصيف في جمصة 2021 على الشاطئ

وأشار إلى أن منطقة البحر، حيث الشاليهات والشقق المكيفة، وبالشقة الواحدة 6 سراير، ويجلس المواطن في شقته وكأنه يجلس في المياه، يكون متوسط السعر من 200 إلى 350 جنيهاً لليلة الواحدة، أما الوحدات الفندقية فأكد أن الليلة في حدود 200 جنيه، حيث تتوافر خدمات فندقية ومصعد وتكييف.

الخدمات المصيفية في مصيف جمصه

وأكد خالد سلامة، أحد سكان جمصة، أن اسعار المصيف في جمصة 2021 مناسبة لذوي الدخل المتوسط، مع توافر كافة الوسائل الترفيهية من دور السينما والملاهي، وكذلك المواصلات الداخلية، والاهتمام بالشاطئ والخدمات الشاطئية وغيرها، علاوة على أن القادم من المحافظات المجاورة، سواء الغربية أو القليوبية أو الشرقية أو القاهرة أو الجيزة، يجد نفسه وكأنه يعيش في محل إقامته، من حيث الأسعار المتوسطة، والخدمات المتاحة.

وأوضح أن أهم مميزات مصيف جمصة أنه ذو رمال بيضاء، ولا توجد أي صخور على الشاطئ، نظراً لطبيعة البحر والمد والجزر، على عكس كثير من المصايف الأخرى.