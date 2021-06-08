مفاجأة.. نجل مالك شقة الزمالك يكشف مصادر كنز والده: إنتيكات وفضة وأكسسوارات

شقة تحولت إلى مزار يخطف الأنظار من كثر المقتنيات التي تُزينها والأنتيكات التي جعلتها من أجمل شقق منطقة الزمالك في القاهرة، وتلك اللوحات الفريدة التي رُسمت بريشة أشهر الفنانين معُلقة على الحوائط لتكتمل الصورة الجمالية التي ظلت لسنوات حبيسة تلك الشقة بعد سفر أصحابها لدولة الكويت قبل 25 عامًا.

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يأتون في زيارات سنوية قصيرة ثم يغلقون أبوابها مرة أخرى بعد أن جمع فيها المستشار أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق على مدار سنوات عمره هذه المقتنيات الأنيقة، فضلًا عن النياشين وبعض المحتويات التي ورثها عن والده عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية في عهد الملك فاروق وعدد من أجداده.

المزادات الرسمية

يحكي نجله كريم عبد الفتاح، أن تلك المقتيات التي ذاع صيتها خلال الأيام الماضية هي ثروت والده التي جمعها على مدار سنوات طويلة نتيجة حبه لجمع المقتيات، مؤكدة أن والده من هواة شراء الأنتيكات الفريدة والنادرة والاحتفاظ بها، لافتًا إلى أنه حصل على معظمها من مزادات علنية ورسمية تابعة للدولة منها مزاد قصر عابدين عامي 1958 و1959.

ميراث الأجداد

ويقول «عبد الفتاح» لـ«الوطن»، إن ما بداخل الشقة ليس آثارا كما أشيع بل مجموعة من الفضة والإكسسوار ومجوهرات والدته وأنتيكات ولوحات فنية غالية الثمن وهذا أمر طبيعي أن يحتفظ بها شخص، خاصة إن كان من عائلة عريقة ممتدة لأكثر من 300 عام ومعظم أفرادها كانوا ذات مناصب رفيعة في عقد الملك فاروق وفؤاد: «بعض المقتنيات التي قيل أنها أثرية فهي من العصور الأوروبية ووالدي عمره اليوم 73 عامًا معروف بحسن أخلاقه وأمانته ولن يحصل على أي شيء بطرق غير مشروعة أبدًا».

السفر إلى أوروبا

ويضيف أن والده خلال رحلاته للخارج كان يقتني بعض التحف والأنتيكات التي تجذبه ويقوم بوضعها داخل الشقة التي تحولت لمتحف فني رفيع المستوى يعكس مدى حب والده وشغفه بجمع تلك المقتنيات الثمينة: «العملات بتتابع دلوقتي على صفحات الإنترنت ومسموح للكل يشتريها وفيه منها تمنه بيعدي الـ700 ألف جنيه».