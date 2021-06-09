أسعار المصايف في مصر 2021.. تبدأ من 75 جنيها وأغلاها 15 ألفا

يبحث الكثير عن أسعار المصايف في مصر 2021 والتي تتناسب مع دخله، وعن أسعار شقق للايجار، لقضاء المصيف بها لعدة أيام، وتتوفر فيها المميزات التي يبحث عنها، من حيث الخدمات والترفيه والأسعار.

وتقدم «الوطن» عرضا لأهم المصايف التي تتناسب مع كل المستويات والتي تبدأ من 75 جنيها في الليلة بمصايف محافظة شمال سيناء حتى تصل إلى 15 ألف جنيه في الساحل الشمالي، وبينهما تدرج في الأسعار حتى المستويات والخدمات، ذلك بحسب متخصصين وسماسرة في إيجارات مصيف 2021 والتي تشهد تأثرا كبيرا هذا العام بسبب الإغلاق الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا.

أسعار المصايف في شمال سيناء

وتتشابه الأسعار في معظم الصايف الشعبية في أسعارها والتي شهدت انخفاضا حادا في شمال سيناء وتبدأ الليلة الواحدة من 75 جنيها، وذلك بالعشش الشاطئية، والتي تقع على الشاطئ مباشرة، وتكفى لوجود أسرة كبيرة، علاوة على وجود خدمات خاصة بالعشش التابعة للكافيهات كالمطبخ والعوامات والشماسى والخيم الصغيرة والكبيرة، إلا أن الشاليهات في شمال سيناء فقد تصل الليلة إلى 300 جنيه للمستوى الممتاز إلا أن العادي منها يتراوح سعرة من 1500 إلى 200 جنيه في الليلة.

أسعار المصايف في جمصة

وكذلك الحال في مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية فيترواح سعر الشقة في الليلة من 100 جنيه وتصل إلى 300 جنيه للمتميز، والتي تقع على البحر المتوسط مباشرة، ويوجد بعض الشقق المكيفة والتي يصل سعرها إلى 350 جنيها، ويتم تحديد سعر الشقة حتى بعدها وقربها من البحر ويكون أرخص الشقق التي تقع في منطقة السوق.

أسعار المصايف في مطروح

ويختلف الوضع في مرسى مطروح والذي يبدأ سعر الليلة في الشقة غرفة واحدة من 100 جنيه، إلا أن تتدرج حتى تصل الشقق الكبيرة منها والتي تتميز في تشطيبها ويصل عدد الغرف بها إلى 4 غرف، وقربها من البحر إلى 1500 جنيه، ويمكن للمواطن أن يجد في مرسى مطروح ما يناسب دخله، فيمكن أن يجد شقة غرفتين بـ200 جنيه، أو شقة متميزة وقرب البحر بـ400 جنيه.

أسعار المصايف في الساحل الشمالي

وتجد المستوي الأعلى في أسعار المصيف في الساحل الشمالي 2021، والتي تبدأ من 500 جنيه للشالية الغرفة الواحدة، إلا أن تزيد المستويات حتى تصل إلى 1000 جنيه، وكلما زاد عدد غرف الشاليه تضاعفت قيمة الإيجار، حتى يتراوح سعر الشاليه الدوبلكس بسعر من 3000 وحتى 4000 جنيه حسب تجهيزه، أما الفيلات بحمام سباحة، فيتراوح السعر حتى يصل إلى 15 ألف جنيه ويبدأ من 5 آلاف جنيه حسب عدد الغرف والتجهيزات.

أسعار المصايف في الإسكندرية

وأسعار المصيف في الإسكندرية 2021، فتبدأ أسعار الشقق المفروشة في منطقة المندرة من 400 جنيه في الليلة الواحدة، وتصل إلى 1200 جنيه على حسب مستواها وعدد الغرف بكل شقة وموقعها بالنسبة للبحر.