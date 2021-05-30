جمال العدل: «المتحدة» أنقذت القنوات الفضائية من خسائرها وحولتها لأرباح

أكد المنتج جمال العدل، رئيس مجلس إدارة شركة العدل جروب، أنه يجب أن يشكر المنتج تامر مرسي، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على ما فعلته خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن ما قامت به الشركة في تلك الفترة تسبب في تنظيم للسوق الدرامي المصري، بالإضافة إلى أنها أنقذت الكثير من القنوات والمحطات الفضائية وحولت خسارتها الكبيرة والمتتالية إلى أرباح.

وأضاف «العدل»، خلال لقائه، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن إعلان المتحدة عن توسيع المشاركة من المنتجين على مستوى السوق الدرامي، يمثل خطوة مهمة للغاية على الانفتاح وسيساعد في تواجد شركات جديدة لشباب المنتجين بالسوق الدرامي، مؤكدا أن تلك الخطوة زرعت التفاؤل في كل الناس والجميع فارحين بها.

وأشار المنتج، إلى أن مسؤولي المتحدة حرصوا على الاجتماع مع مجموعة من المنتجين كان هو من بينهم بعد نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، للتشاور بعدة أمور، في مقدمتها المشاكل التي كان يعاني منها المنتجون في الفترة الأخيرة، حتى يتم العمل على تجنبها خلال الفترة المقبلة، كاشفا أنه خلال ذلك اللقاء كان هناك اتفاق على ضرورة تقديم أعمال متنوعة، تجمع كل الألوان سواء الوطنية أو التاريخية أو الدينية أو الاجتماعية أو حتى التي على سبيل الإمتاع فقط، خلال المواسم الدرامية المقبلة.

وانتقد العدل، تقديم الكثير من الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة، من فئة المسلسلات التي يسمونها بأنها تتحدث عن الحارة الشعبية ومواطنيها، مؤكدا أنه بشكل شخصي لا يرى تلك المسلسلات تتحدث عن الطبقة الشعبية، ولا تتشابه بالأساس مع طبقة المتوسطي أو حتى الطبقة التي أسفل المتوسطي، مواصلا: «مينفعشي يبقى كل الناس ماشية بمطوة في المسلسلات».