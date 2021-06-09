لطلاب الثانوية العامة.. اعرف نظام البابل شيت في الامتحانات النهائية

تختلف امتحانات الثانوية العامة 2021 هذا العام عن السنوات الماضية في نواحٍ عديدة سواء في طريقة عقدها والتي تشمل نظامين ورقي وإلكتروني، أو في طريقة وضع الأسئلة التي تعتمد على الأسئلة الموضوعية فقط، وليس أسئلة مقالية، بعكس السنوات الماضية والتي كانت تشمل أسئلة موضوعية ومقالية، لذلك تثير هذه الطرق أسئلة عديدة يطرحها طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور على مدار الساعة، خاصة فيما يتعلق بالإجابة على النظام الورقي وهو البابل شيت، والذي توضحه «الوطن» في السطور التالية وفق ما كشفته المدرسة ياسمين حلمي كالتالي:

1- البابل شيت هو ورقة منفصلة يجيب فيها الطالب على الامتحان كاملاً.

2- تختلف ورقة البابل شيت عن كراسة الإجابة في شكلها، فهي تتكون من مجموعة من الدوائر البيضاء عكس كراسة الإجابة التي تشمل سطور فقط.

3- تستخدم ورقة البابل شيت للإجابة على الأسئلة الموضوعية فقط.

4- تختلف ورقة البابل شيت في الإجابة عن الورق العادي، ففي حالة السؤال الاختياري تشمل أربعة اختيارات يظلل الطالب على الإجابة الصحيحة منهم.

5- يظلل الطالب على الإجابة الصحيحة بالقلم الرصاص.

6- ضرورة وضع نقطة بسيطة في الأول على الدائرة الصحيحة ثم بعد التأكد منها تظليلها جيداً.

7- تظليل دائرتين لا يمكن الجهاز من قراءة الإجابة الصحيحة وبالتالي يفقد الطالب الدرجة.

8- يجب على الطلاب التأكد من كتابة الاسم وكود الجلسة جيداً واتباع كافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على الطلاب بضرورة الإجابة على البابل شيت، موضحة أنها إلزامية، وكتابة كود الجلسة الامتحانية جيداً على البابل شيت والتابلت، مؤكدة أنه في حالة عدم تسليم ورقة البابل شيت يتم عمل محضر بالواقعة، ويعد الطالب راسباً في هذه المادة، لافتة إلى أنه يتم تصحيح البابل شيت إلكترونياً.