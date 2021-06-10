عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أسوان تحصل على النصيب الأعلى في الاستثمارات الحكومية بـ14.6 مليار جنيه»، حيث استحوذت محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظات صعيد المصر، حتى احتلت النسبة الأعلى نصيبا على مستوى إقليم جنوب الصعيد باعتمادات مالية بلغت قيمتها 14.6 مليار جنيه وبنسبة 28.6%.

من أبرز الاستثمارات التي تشهدها محافظة أسوان، مشروعات الخطة الموحدة التي تتضمن الطرق الداخلية واستكمال مشروعات التطوير والتجميل والكهرباء وتحسين البيئة بجانب استكمال مشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى استكمال الطفرة غير المسبوقة في إنشاء وتطوير عدد من الطرق السريعة.

وتتضمن أيضا مشروعات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل علاوة على مشروعات تحيا مصر واستكمال مشروعات الاسكان المتعثرة بجانب مشروعات التحول الرقمي وتطوير العشوائيات.

حصول محافظة أسوان على تلك النسبة يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدن صعيد مصر وإصراره على تحقيق شعار عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لأسوان على أرض الواقع كما أعلن مسبقا، حتى انعكس ذلك على رفع جودة الخدمات وكفاءة البنية التحتية لمختلف القطاعات من أجل إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة لتحسين مستوى معيشة مواطني أسوان.