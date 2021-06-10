مشروع السكن البديل.. آخر تطورات «الإسكان» بمدينة حدائق أكتوبر

تقع مدينة حدائق أكتوبر بين طريقي الفيوم والواحات، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 41.780 ألف فدان، منها 18000 ألف كتلة عمرانية، بعد تحديث المخطط العام للمدينة «مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية».

وتضم مدينة حدائق أكتوبر عددا كبيرا من الوحدات السكنية، ضمن مشروعات سكنية عدة، نفذتها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل المدينة، منها سكن مصر، وسكن دار مصر، والإسكان الاجتماعي.

ويعد من آخر تطورات نشاط وزارة الإسكان والمرافق، داخل مدينة حدائق أكتوبر، تنفيذ مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، داخل المدينة، الذي يضم 104 عمارات، بإجمالي 2496 وحدة سكنية.

وجاء مشروع السكن البديل بمدينة حدائق أكتوبر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن مشروعات وزارة الإسكان والمرافق، داخل مدينة حدائق أكتوبر.

نشاط «الإسكان» داخل مدينة حدائق أكتوبر

- إجمالي عدد الوحدات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر 193711 ألف وحدة سكنية.

- يبلغ عدد السكان داخل مدينة حدائق أكتوبر 200 ألف نسمة نسبة الإشغال، والمستهدف 2.400.000 مليون نسمة سنة 2040.

- عدد مباني الخدمات داخل مدينة حدائق أكتوبر، منفذ بمعرفة الهيئة: تم تنفيذ 60 مبنى خدمي متنوع وجاري تنفيذ 49 مبنى.

- يعد مشروع السكن البديل بمدينة حدائق أكتوبر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

- ينفذ مشروع السكن البديل بالمدينة بالتعاون بين أجهزة المدن الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

- تعد مدينة حدائق أكتوبر، واحدة من المدن الجديدة، التي تتميز بعدد كبير من الوحدات السكنية.

- بلغت نسبة التنفيذ 100%، بالنسبة لمشروعات المرافق والتشطيبات.

- لم يحدد بعد أي منطقة عشوائية بمحافظة الجيزة ستنقل إلى المشروع.

- يضم المشروع السكني العديد من الخدمات، منها مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية.

- يضم مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، 104 عمارات، بإجمالي 2496 وحدة سكنية.