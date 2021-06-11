أنهى حياته وأشعل سيجارة: كواليس مقتل شاب على يد والده بالزاوية الحمراء

كان الليل يخيم على شارع الشركات في منطقة الزاوية الحمراء التابعة بمحافظة القاهرة، فموعد الفجر قد اقترب، والسكون والهدوء كانا هما المسيطران على المكان، وفي بضع ثوانٍ فزع أهالي المنطقة بعد سماع صوت طلقات متتالية في أحد العقارات المجاورة، ليهرولوا جميعًا إلى هناك، وما أن وصلوا، حتى وجدوا جثة أحد جيرانهم يدعى «أحمد.أ»، ملقاة على سلم منزله غارقة في دمائها، وإلى جوارها والده «أنس. م» وفي يده سلاح ناري (طبنجة) وقد قتله به.

شاهد عيان يروى كواليس الواقعة: الأب شتمنا ولع سيجارة

يقول علاء عبدالمجيد، صاحب الـ 65 عامًا، صاحب جراج في نفس الشارع وأحد شهود العيان على الواقعة، إنه بمجرد سماع صوت الطلقات لم يتوقعوا أنها جريمة قتل، ولكن عندما تتبعوا الصوت اكتشفوا الجريمة: «كانوا 5 طلقات ورا بعض، ولما روحنا العمارة اللي اتضربوا فيها لقينا بركة دم».

مشهد غريب يحكي عنه «علاء»، عندما وصلوا إلى مسرح الجريمة، متمثلا في تصرف القاتل، الذي ما إن رآهم حتى بدأ في إلقاء الشتائم عليهم، وطردهم من المنزل: «لما وصلنا لقيناه قاعد جنب الجثة ومولع سيجارة، وبعد كده فضل يشتم فينا ودخل شقته وقفل على نفسه».

الشرطة في موقع الحادث

قام الأهالي بإبلاغ الأجهزة الأمنية، لتحضر إلى مسرح الجريمة قوة من قسم شرطة الزاوية الحمراء، حيث دائرة الواقعة، ليتم إلقاء القبض على القاتل الذي لم يهرب من مسرح الجريمة، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات من أن خلافات بين المجني عليه وبين والده (الجاني)، تطورت وأدت إلى جريمة القتل، وأثبت فيه أيضًا اعترافات الأب على نفسه، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.