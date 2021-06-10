المتبرع لزوجته بـ«فص كبد» بالشرقية: «مستحملتش أشوفها تعبانة»

«مستحملتش أشوفها تعبانة وأقف أتفرج عليها، ولو أنا مكانها كانت هتتبرع لي وتقف جنبي»، بتلك الكلمات بدأ «إبراهيم مصطفى أحمد»، 35 سنة، سباك، مقيم بكفر صقر في محافظة الشرقية، والذي تبرع بـ«فص كبد» لزوجته، حديثه مع «الوطن»، بعد نجاح العملية بمستشفى الزقازيق الجامعي، قبل أن يتابع قائلاً: «مش عاوز حاجة غير أني أشوفها بخير دايماً، وربنا يشفي كل مريض».

المتبرع لزوجته بفص كبد يروي تفاصيل مرضها

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أنهما تزوجا منذ نحو 7 سنوات، ثم اكتشف إصابة زوجته «أمينة محمد حسن»، 26 سنة، ربة منزل، بمرض في الكبد، بعد نحو 6 أشهر من الزواج، ليبدأ معها رحلة طويلة من العلاج بالتردد على المستشفيات والعيادات الخاصة، لافتاً إلى أن أحد الأطباء أخبرهم بأن مرضها مزمن، وفي وقت لاحق، أكد الأطباء ضرورة أن تجري عملية زراعة فص كبد، وأن يكون المتبرع من أحد أقاربها حتى تكون فصيلة الدم متقاربة.

الزوجة كانت رافضة التبرع في البداية

وتابع بقوله: «أجريت وأشقاء زوجتي تحاليل طبية، وتبين من الفحوصات تطابق فصيلة دمي مع فصيلة دم زوجتي، ووجود توافق بنسبة كبيرة، وقررت التبرع لها بفص الكبد»، لافتاً إلى أن زوجته رفضت في البداية تبرعه أو تبرع أشقائها لها، خوفاً عليهم، ولكن بعد استقرار رأي الأطباء على أنه أفضل شخص يتبرع لها، أقنعها بإجرائهما العملية، وأنهما سيكونان بخير.

الزوج المتبرع: مقدرش أقف أتفرج عليها واسكت

واستطرد الزوج الذي تبرع لزوجته بفص من كبده قائلاً: «مكنتش أقدر أتأخر عليها، أو أسيبها تعبانة وأقف أتفرج، قبل ما تكون زوجتي، هي إنسانة وروح، وأي إنسان يقدر يساعد أي مريض، أو يخفف ألم عن روح أو شخص يتألم، ألا يتأخر عنه، ويساعده على قدر استطاعته».

نجاح عملية زراعة فص الكبد

وحول شعوره بعد نجاح العملية التي أجريت لهما بمستشفى جامعة الزقازيق، قال «إبراهيم» إنه شعر بفرحة كبيرة، خاصةً أن العملية ستساعد زوجته على التخلص من آلامها، ومضى قائلاً: «دي أقل حاجة أقدمها ليها، مشوفتش منها سوى كل خير»، لافتاً إلى أنه وزوجته لم يرزقهما الله بأطفال حتى الآن.

3 حالات زرع كبد وحالتي كلى بمستشفى الزقازيق الجامعي

ومن جانبه، قال الدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، إن هذه هي الحالة الخامسة لحالات زرع الأعضاء بمستشفى الزقازيق الجامعي، بواقع 3 حالات زرع كبد، وحالتين زرع كلى، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار برنامج زرع الأعضاء بمستشفيات جامعة الزقازيق، ضمن بروتوكول تعاون بين جامعتي الزقازيق والمنصورة، والذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي.

فريق عمل متخصص

وأشار إلى أن وحدة زراعة الأعضاء بالجامعة حصلت على ترخيص زراعة الكبد بعد استكمال التجهيزات اللازمة، وتم اختيار فريق العمل بعناية دقيقة، لضمان أكبر نسبة نجاح لهذا النوع من العمليات، حيث أن القانون الجديد لزراعة الأعضاء يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى حد الإعدام، في حالة حدوث أي خلل أو تقصير.