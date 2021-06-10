عاجل.. إصابة 6 من عائلة واحدة في حريق داخل شقة بقنا

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال في حريق اندلع قبل قليل داخل بشقة سكنية بقرية «نجع سعيد» في محافظة قنا، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً مساء اليوم الخميس، يفيد بإصابة كل من «مصطفى سيد سالم»، 35 سنة، و«صبري محمد أحمد»، 57 سنة، و«رضوى عبد النبي أحمد»، 27 سنة، و«آية محمد عبد الرحمن»، سنة واحدة، و«ايمان محمد عبد الرحمن»، سنة واحدة، و«أحلام حمزة»، 65 سنة، باختناق في حريق بشقة سكنية في قرية «نجع سعيد» بدائرة مركز قنا.

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.