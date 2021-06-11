طبيب يحذر: كورونا قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر.. مقدمناش غير التطعيم

قال الدكتور محب شلبي، زميل الكلية البريطانية، إن الأبحاث وجدت علاقة مباشرة بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد والإصابة بمرض السكر في ظل اكتشاف الأطباء وجود مصابين جدد بالسكر حيث تم إجراء بحوثا في 12 مستشفى في بريطانيا لمدة 6 أشهر وتم مقارنتها بأعوام سابقة فوجد الباحثون أن الموجة الأولى لكورونا أظهرت عدد من الإصابات بكورونا والسكر معا.

وأضاف «شلبي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى المصرية الخميس، أن هناك أبحاث مشتركة بين كليات بريطانية وأسترالية، حيث تمت إتاحة موقع إلكتروني يسمح للأطباء تسجيل الحالات التي شاهدوها تسبب فيها فيروس كورونا بالإصابة بمرض السكر، مبينا أن هناك 350 طبيبا حول العالم ذكروا شهاداتهم.

وأوضح زميل الكلية البريطانية، أن الأطباء لم يكتشفوا حتى الآن الطريقة العلمية التي يسبب بها كورونا السكر، مطالبا بضرورة التطعيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد زميل الكلية البريطانية، أن كندا والولايات المتحدة أجروا أبحاثا ووجدوا أن كورونا يدخل في الخلايا المصنعة للأنسولين ويدمرها مما يصيب الأشخاص بالسكر، متابعا «الكورونا مش هتسيبك من غير حاجة، والمفروض الشخص يعمل تحاليل لمدة 3 شهور بعد الإصابة للكشف عن إصابته بالسكر من عدمه من أجل العمل على حل الأزمة في بدايتها، مقدمناش غير التطعيم».

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ظهر في مدينة ووهان بالصين وأصبح وباء عالميا في مارس 2020.