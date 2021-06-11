عاجل.. تسمم 22 شخصا أكلوا «طبيخ فاسد» في حفل زفاف بقنا

أصيب 22 شخصا من بينهم 13 طفلا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحالة أعياء شديد وقيء وتلبك معوي، إثر تناولهم «طبيخ» في حفل زفاف شعبي بقرية أبوند جنوب مدينة قنا.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المعازيم المصابين في حفل الزفاف بحالات تسمم، كانوا في حالة أعياء شديدة وتم منحهم العلاج اللازم، ومن بينهم أطفال، وجميعهم خرجوا من المستشفى عدا 6 حالات تم حجزهم نظرا لعدم استقرار حالتهم.

وأكد مدير مستشفى قنا العام وبناء على تعليمات الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، تم رفع حالة الطوارئ داخل المستشفى وتم استدعاء جميع الأطباء بالنوبتجية والاستقبال وفحص المصابين وعمل الإسعافات الأولية لهم، وجميعهم بخير بعد تلقوا العلاج عد المصابين الستة، مرجحا أن سبب التسمم أكل «طبيخ» غير صالح في الفرح هو ما أدى إلى وجود تلبك معوي وتسمم.

وكان مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، قد تلقى إخطارا بوجود حالات تسمم بين معازيم فرح شعبي بقرية أبوند التابعة لمركز قنا الواقعة جنوب مدينة قنا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف مع قوات الشرطة ونقلت المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج، كما تبين أن المصابين تناولوا وجبة طعام «طبيخ مسموم» بداخل حفل زفاف بالقرية، أدى إلى إصابة 22 شخصا بينهم 13 طفلا بالتسمم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي طلبت تحريات المباحث والتقرير الطبي حول حالات التسمم.