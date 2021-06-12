حظك اليوم السبت 12 -6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برجا، هوائية ومائية وترابية ونارية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها بشكل يومي ومستمر خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج خاصة في نطاق العائلة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن حولك، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يجعلك مشتتا، ضاعف حذرك واعتن بخطواتك مهما كانت الضغوط لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط الوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة إذ تستطيع أن تجد حلا لها إذا اعتمدت اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس في برجك يدفعك نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تستمع للنصائح وأن تدرسها ولا تتسرع اليوم في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدعم اليوم علاقاتك الاجتماعية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس يمنحك روحا ودودة وقد تضع برنامجا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية.. لا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد يجعلك ذلك موفقا في المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس يدفعك اليوم للتعاطف ومشاركة من تحب وتتقاسم الآلام مع من يعانون والوقت مناسب للسفر والرحلات.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب للبيع والشراء وأيضا للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم تتمتع بحضور أخاذ مما يساعدك على الاقتراب بود ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بالأحباب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل واليوم تتمتع بالطاقة والنشاط والوقت مثالي للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب ويمنحك ذلك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يمدك الفلك بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتستطيع أن تبعث الحماس فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.