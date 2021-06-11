59973 مواطنا حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم اليوم 1206 أشخاص، ليصل عدد من حصلوا على اللقاح منذ بدء الحملة، وحتى اليوم 59973 مواطنا، وحصل منهم 11650 شخصا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، 10527 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، 10731 تلقوا التطعيم من مركز طبي حجازي بشبرا.

كما حصل 8128 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، 5134 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، 4125 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، 2252 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، 3682 حالات بالوحدة الصحية بالحي الثاني بمدينة العبور، 3744 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أن تطعيمات لقاح كورونا تجرى بمراكز التطعيمات هي «مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمي ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبي الحي الثامن بالعبور»، وهي المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 9135 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.