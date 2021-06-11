59973 مواطنا حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية
كتب:
حسن صالح
03:09 م | الجمعة 11 يونيو 2021
لقاح كورونا القليوبية
أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم اليوم 1206 أشخاص، ليصل عدد من حصلوا على اللقاح منذ بدء الحملة، وحتى اليوم 59973 مواطنا، وحصل منهم 11650 شخصا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، 10527 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، 10731 تلقوا التطعيم من مركز طبي حجازي بشبرا.
كما حصل 8128 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، 5134 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، 4125 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، 2252 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، 3682 حالات بالوحدة الصحية بالحي الثاني بمدينة العبور، 3744 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.
وأكدت المديرية، في بيان لها، أن تطعيمات لقاح كورونا تجرى بمراكز التطعيمات هي «مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمي ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبي الحي الثامن بالعبور»، وهي المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 9135 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.
وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.