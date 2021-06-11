ارتفاع حالات التسمم لـ44 شخصا في حفل زفاف بقنا.. «أكلة ملوخية» السبب

ارتفع عدد المصابين بحالات التسمم لـ 44 مواطنا، إثر تناولهم «طبيخ» في حفل زفاف شعبي بقرية أبوند جنوب مدينة قنا، بعد نقل 22 حالة دفعة أولى إلى مستشفى قنا، وتقديم الإسعافات لـ22 حالة أخرى بالقرية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، بلاغا بإصابة 44 مواطنا بينهم 14 طفلا، بحالة تسمم غذائي في معازيم فرح شعبي بقرية أبنود بمركز قنا، جنوب محافظة قنا.

وانتقل إلى مكان الحادث اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، وتبين أنه في أثناء حضور أهالي القرية حفل زفاف أحد أبناء القرية، أصيبوا بحالات وقيء، عقب تناولهم وجبة لحوم وطبيخ «ملوخية».

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المعازيم المصابين في حفل الزفاف بحالات تسمم، كانوا في حالة أعياء شديدة وتم منحهم العلاج اللازم، ومن بينهم أطفال، وجميعهم خرجوا من المستشفى، عدا 6 حالات تم حجزهم، نظرا لعدم استقرار حالتهم.

وأكد مدير مستشفى قنا العام وبناء على تعليمات الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، تم رفع حالة الطوارئ داخل المستشفى وتم استدعاء جميع الأطباء بالنوبتجية والاستقبال وفحص المصابين وعمل الإسعافات الأولية لهم، وجميعهم بخير بعد تلقوا العلاج عد المصابين الستة، مرجحا أن سبب التسمم أكل «طبيخ» غير صالح في الفرح، ما أدى إلى وجود تلبك معوي وتسمم.