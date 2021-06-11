مهندسون وسكرتارية وتمريض.. تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الكهرباء

أعلنت هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء، عن فتح باب التعيينات في عدد من التخصصات بالوزارة، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الكهرباء والطاقة، وذلك في السطور التالية:

الوظائف الشاغرة بهيئة المحطات النووية

وأعلنت الهيئة عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف بالتعيين عن طريق المكافأة.

مهندسون بمختلف التخصصات

وجاءت الوظائف الشاغرة كالتالي: مهندسين وقاية- تخطيط- أجهزة- تشغيل- اتصالات - صيانة - محلل تهديدات - جودة- سلامة- حاسبات- مفتش حماية- مفتش أمان- مهندس تدريب عام- تشغيل أنظمة- مواد وكواشف-برامج صيانة- أخصائي قياس-مهندس أنظمة- أخصائي فيزياء، وتخصصات هندسيه أخرى كثيرة.

فيما جاءت الوظائف كالتالي:

وظيفة أخصائي علوم

يشترط في المتقدمين أن يكونوا خريجي علوم.

مجموعة الوظائف القانونية

مطلوب محامين

مجموعة الوظائف الطبية

مطلوب أطباء

وظائف المال

مطلوب محاسبين

وظائف التنمية الإدارية

باحث قانوني

أخصائي أمن

أخصائي شؤون إدارية

أخصائي علاقات عامة

مترجم

مجموعة الوظائف المكتبية

مندوبين أمن

الوظائف الفنية

فني مساحة

فني سلامة صوحة

ممرض

الفئات المطلوبة للعمل بعقود مؤقتة

سكرتارية

سائقون

عمال

شروط التقدم لوظائف شركة الكهرباء

يشترط لشغل الوظائف التخصصية أن يكون:

- التقدير التراكمي «جيد» وكذا تقدير العام الأخير على الأقل.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- استيفاء جميع المتقدمين في جميع الوظائف الشروط الواردة باللائحة العاملية بالهيئة.

- أن يكون المتقدمون مستوفين شروط الشغل الموضحة على الموقع الإلكتروني بالهيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واجتياز الاختبارات المقررة، في هذا الشأن.

خطوات التقدم لوظائف وزارة الكهرباء

والمستوفون للشروط، يمكنهم سحب ملف التقديم من مبني الهيئة بالعنوان: 4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية- مدينة نصر القاهرة، ودفع الرسوم المقررة والدفع بمقر الهيئة عن طريق ماكينة التحصيل أو نقدًا، على أن يتقدم به شخصيا بعد استيفائه في موعد أقصاه 3 أسابيع من نشر الإعلان، مرفق معه صور المستندات الواجب تقديمها.

وسوف يتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبار الذي سيعقد.

ولن يلتفت للطلبات بعد الموعد المقرر، أو غير المستوفاة للشروط أو التي لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة، ولن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد.