البابا تواضروس يترأس اليوبيل الذهبي لكنيسة القديسين بالإسكندرية غدا

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح غدا السبت، قداس تدشين كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، بسيدي بشر، بمناسبة مرور 50 عاما على الكنيسة، وأنهت الكنيسة استعداداتها لاستقبال المصلين عبر نظام الدعاوي الشخصية والحجز المسبق، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

زيارات البابا تواضروس الرعوية إلى الإسكندرية في 2021

ويأتي ذلك بعدما ترأس البابا تواضروس، خلال إبريل الماضي، صلوات واحتفالية اليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على إنشاء كنيسة الملاك ميخائيل، بمنطقة مصطفى كامل شرق الإسكندرية، في ثالث زيارة للبابا لمدينة الإسكندرية، خلال العام الجاري حينها، قبل أن ترتفع عدد الزيارات إلى 4 حين ترأس صلاة أحد الشعانين من كاتدرائية بشاير الخير 3، وفي الزيارة الخامسة ترأس قداس خميس العهد من دير مارمينا العجائبي بكنج مريوط غرب الإسكندرية.

كنيسة القديسين لها مكانة كبرى في الإسكندرية

وتتميز كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدى بشر، بمكانة كبرى في الإسكندرية، كونها موطن حادث التفجير في عام 2011، المعروف باسم تفجير كنيسة القديسين.

نهضة شهداء القديسين اون لاين

وشهدت كنيسة القديسين شرق الإسكندرية، مطلع هذا العام، نهضة شهداء تفجير كنيسة القديسين الذين رحلوا عن عالمنا مطلع رأس سنة 2011، وشهد هذا العام الغياب الأول للصلوات على أرواحهم وحضور أسرهم وشعب الكنيسة لتلك النهضة أي الاحتفال الذي يتم إحياء ذكراهم من خلاله.

كهنة الكنيسة حاولوا الإبقاء على عادتهم السنوية بأفضل طريقة ممكنة خلال ذلك الوباء، وأعلنوا إقامة نهضة شهداء القديسين كالمعتاد، خلال الثلاث أيام الأخيرة من عام 2020، ويوافق الذكرى العاشرة لهؤلاء الشهداء، دون حضور شعبي والاكتفاء بالبث المباشر لها عبر الإنترنت، مطلقين شعارًا لها تحت عنوان: «مش ناسين»، فيما أقيم قداس مع أول أيام العام الجاري احتفالًا بهم.