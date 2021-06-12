كورونا.. ما الفرق بين السلالة والموجة والتحور الجيني؟ طبيب يوضح

انتشر مؤخرًا الحديث عن الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا لاسيما بعد دخول تونس إلى تلك الموجة، ورغم تأكيد الاطباء بأنها أشد فتكًا من سابقيه، الأمر الذي يدعنا إلى معرفة الفرق بينها وبين باقي الموجات.

معنى كلمة «موجة فيروسية»

يقول الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، إن معنى كلمة موجة في الأساس، هو كثرة تفشيات الفيروس في مكان ما، وكانت الموجة الأولى للفيروس كانت عبارة عن مسح فيروسي لكل العالم، أما الموجات الأخرى تختلف من مكان لآخر، لافتًا إلى أن الأعراض تختلف تبعًا لتغير الموجة من دولة إلى أخرى، بمعنى أن الأعراض تعتبر تحور جيني يعنكس على الجهاز العصبي العضلي، مسببًا الجلطات للأوعية الدموية وغيرها من الأعراض الخطيرة.

هل التطعيمات الحالية قادرة على مواجهة الموجة الرابعة للفيروس

وتابع "شاهين"، بأن التحور الجيني للفيروس يصحبة تغير في سلوكيات الفيروس وبالتالي ينعكس على المريض، موضحًا أن الفرق بين كل موجة وأخرى يرجع إلى انتشار العدوى، وشراسة الأعراض، فالموجة الأولى أخف وطأة من التي تليها وهكذا، لافتًا إلى أن التطعيمات الحالية قادرة على مواجهة أي تحور جيني في المستقبل، فقد تؤدي إلى انعكاس مناعي يستطيع أن يمتص شراسة الفيروس بقدر كبير.

ما الفرق بين السلاله والموجة؟

وأشار"شاهين" إلى أن الفرق بين السلالة والموجة، فالسلالة عبارة عن تغير في التسلسل الجيني للفيروس، فمثلا في برطانيا لما حدثت السلالة الثانية كان لها 23 تحورا جينيا، وفي الهند فأن سلالة دلتا الهندية كانت أشد فتكًا من برطانيا، نظرًا للتحور الجيني، مشددًا على أن تلقي التطعيمات هو الآلية الوحيدة لمواجهة الفيروس، ولو كانت الهند اهتمت بالتطعيمات لما وصلت إلى ما عليه من انتشار في حالات الإصابة والوفاة.

كيف يتحور الفيروس

وأوضح "شاهين" أن الفيروس أن لم يجد مقاومة يحدث له تحور جيني، فهو من خصائصه أنه دائم التحور، فهو يتحور كل 30 يوما أن لم يجد مقاومة، على عكس فيروس الإنفلونزا الذي يتحور كل 11 يوما، مشيرًا إلى أن التحور يحدث في الفيروس يكون في منطقة تسمى النتوء الشوكي وليس في كل الفيروس، وهو ما يتيح للأمصال الحالة مواجهته.