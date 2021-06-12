«النواب» يناقش الموازنة غدا.. مليار جنيه زيادة للعلاج على نققة الدولة

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل «2018-2019/2021-2022»، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022.

توصيات بزيادة موازنات بقطاع التعليم والصحة

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة توصيات بزيادة عدد من الموازنات ووضع وتعديلات باعتمادات إضافية لبعض الجهات بالموازنة، خاصة بقطاعات التعليم والصحة، حيث تجاوز عدد التوصيات 70 توصية للحكومة والجهات المختصة في تقريرها لموازنة 2021/2022، من أهمها تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والمستشفيات الجامعية بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022

واتفقت اللجنة مع الحكومة على التعديلات التي تم إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة.

تعديلات بقيمة 4 مليارات ونصف مليار جنيه

وتضمنت التعديلات زيادة بنحو 4 مليارات و565 مليون جنيه، منها 500 مليون جنيه لدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم وتخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 500 مليون بمبلغ لدعم حافز معلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي أسوة برياضي الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

زيادة 2,5 مليار جنيه لموازنة التعليم العالي

كما رأت اللجنة، بالاتفاق مع الحكومة، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 2.5 مليار جنيه، على النحو الآتي، 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية.

تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ مليار جنيه لصالح العلاج على نفقة الدولة لتصبح مقررات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه.

حافز إضافي للعاملين بالفترة المسائية بالشهر العقاري

دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة العدل على النحو التالي، الباب الأول «الأجور وتعويضات للعاملين» بمبلغ 65 مليون جنيه تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة.

500 مليون جنيه لزيادة موازنة عدد من المحافظات

كما تضمنت توصيات لجنة الخطة والموازنة تعديلا بالاتفاق مع الحكومة على دعم موازنات محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك على النحو التالي:

230 مليون لموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية

170 مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية

50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج

50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة قنا