5 معلومات عن كورنيش مدينة المنصورة الجديدة.. بطول 4.2 كيلو متر

مدينة المنصورة الجديدة، واحدة من مدن الجيل الرابع، أى واحدة من المدن الذكية، وتعد نافذة الدلتا السياحية، حيث تصل الاستثمارات داخل هذه المدينة حوالى 14 مليار جنيه حتى الآن.

وتضم مدينة المنصورة الجديدة، أنواع متعددة من الإسكان مثل الإسكان الاجتماعي المتميز وسكن مصر وجنة ومنطقة الفيلات، بجانب جامعة إقليمية، ومدينة طبية، ومناطق للصناعات التكنولوجية.

كما تضم مدينة المنصورة الجديدة، كورنيشا على أعلى مستوى بطول 4.6 كيلو متر.

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، وفقا لبيانات صحفية صادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

5 معلومات عن كورنيش مدينة المنصورة الجديدة

1- جارٍ الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة.

2- يبلغ طول كورنيش مدينة المنصورة الجديدة 4.2 كم.

3- يضم كورنيش مدينة المنصورة الجديدة: «ممشى، كافتيريات، برجولات، مقاعد، حارة دراجات، ملاعب، مناطق للقراءة والإنترنت، ومناطق ألعاب للأطفال».

4- يتم تنفيذ كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، على أعلى مستوى، يليق بالمدينة.

5- سيكون كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، متنفسًا ومتنزهًا للمواطنين على ساحل البحر المتوسط.

كما أنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، داخل مدينة المنصورة الجديدة والتي تقع على مساحة 127 فداناً، وسيتم تشغيل عدد من كلياتها في العام الدراسي المقبل.

وتضم الجامعة (كلية القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 - كليه حاسبات ومعلومات وكلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة وكليه علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة).

وتشهد المرحلة الأولى من المدينة إنشاء 19 ألف وحدة سكنية إسكان متميز للطبقة فوق المتوسطة وإسكان اجتماعي متميز وسكن مصر وجنة ومنطقة الفيلات، وبها مناطق الخدمات تشمل مدارس وأسواقا ومراكز طبية، كما أنها تتميز بالبنية التحتية عالية المستوى نظرًا لأنها مدينة ذكية من الجيل الرابع.