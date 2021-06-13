حظك اليوم الأحد 13-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

قطاع كبير من قبل المواطنين بمتابعة ما تخبرهم به الأبراج الفلكية، التي تنقسم حول هوائية ومائية وترابية ونارية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها بشكل يومي ومستمر خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد تجد نفسك مضطرا لتحمل ضغوط عائلية أو خلافات عاطفية ومن المهم أن تكون لبقا وهادئا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات قد يضع في طريقك فرص ذهبية وعليك أن تلتقطها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر وتشعر بالراحة والأمان بتواجدك اليوم مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك أن تكون يقظا تفاديا للأخطاء ولتتمكن من موازنة نفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يتطلب منك أن تكون أكثر مراعاة لمشاعر الأحباب والأصدقاء

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك.. وتمضي نحو هدفك بثقة وتجد من يقدر قيمتك ويعرفها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مهتما بمظهرك وتبدو متألقا وتجذب الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل للتشوش وعدم القدرة على التركيز وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم ليس صالحا للظهور وللتواجد تحت الأضواء ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحصل على مساندة البعض.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تستمع بإخلاص لمن تحب ولأصحابك وتكسب ثقتهم ويختارونك كاتما لأسرارهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تستطيع أن تحقق رغباتك بشرط أن تضع حساسيتك جانبا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان وعليك ألا تدع تفاصيل تافهة تعطلك وتسبب لك الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بتحسن أحوالك وتتقدم على أسس أكثر صلابة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تميل للتعامل بود وتستمع لمن تحبهم وتنصهر معهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال ومن المهم ألا تتسرع حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، تستطيع أن تمد من تحب بالأمل وترفع من معنوياته.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تعتمد الدقة خاصة إذا كنت مطالبا بتوقيع عقود أو أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بالأحباب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة.. حاول أن تحافظ على طاقتك، وأن تنظم جهودك، واعتن بنفسك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتزام الكتمان وعدم الزهو بنفسك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

المريخ في منزل العمل يدعم طاقتك ويدفعك نحو التخطيط والاجتهاد، وتحافظ على الاستمرارية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب ينير حياتك اليوم بالرومانسية، وتجد أنك قادر على التعبير عن مشاعرك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.