مصرع طالبة بـ«لوح خشب» من عمارة تحت التشطيب بالمنوفية (فيديو)

لقيت طالبة في الثانوية العامة، تُدعى «داليا الخواجة»، مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوط لوح خشبي على رأسها، أثناء مرورها بالقرب من عمارة تحت التشطيب، في مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، برفقة اثنين من صديقاتها، حيث سقطت جثة هامدة، في موقف حزين، سجلته كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

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وتداول المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات «فيسبوك»، من أبناء محافظة المنوفية، مقطع فيديو يظهر الواقعة، مطالبين بالتحقيق مع المقاول الذي يقوم بتشطيب العقار، باعتبار أنه مسؤول وقوع الحادث، الذي نجم عنه مصرع الطالبة.

سقوط لوح خشبي على رأس طالبة في شبين الكوم

ونعى المئات من أهالي المحافظة وفاة الطالبة «داليا الخواجة»، مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان على فراقها، وتجاوب الآلاف من أبناء مدينة شبين الكوم ومن مختلف مدن ومراكز المنوفية، بالدعاء لها بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يصبر أهلها.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد مصرع طالبة بالصف الثالث الثانوي، تبلغ من العمر 17 سنة، مقيمة بحي «كفر المصيلحة»، متأثرةً بإصابتها إثر سقوط لوح خشبي على رأسها، أثناء مرورها في شارع عاطف السادات، دائرة القسم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.