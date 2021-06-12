عضو «التنسيقية»: أصبح لنا ثقل في الشارع وأعضاء بكل مفاصل الدولة

أكد الدكتور محمد غنيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كيان التنسيقية أصبح له تواجد وثقل ملحوظ في الشارع المصري، مشيرا إلى أن التنسيقية منذ بداية عملها، ونجحت في إثبات قدرة أعضائها ونجاحهم على كل المستويات، لافتا إلى أن التنسيقية قامت بالكثير من الأعمال على مدار الثلاث سنوات الماضية، وهو ما ترتب عليه تواجد 6 نواب محافظين، و32 نائبا بمجلس النواب، و16 نائبا بمجلس الشيوخ، فضلا عن أعضاء التنسيقية الفائزين بعضوية الهيئة الوطنية للصحافة والجمعيات العمومية للصحف القومية.

وقال «غنيم»، خلال استضافته، السبت، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن التنسيقية أصبح لديها الآن أعضاء بكل مفاصل الدولة، سواء التنفيذية أو التشريعية أو الرقابية أو الإعلامية، أو بالمعنى الأدق أصبح للكيان ثقله على مستوى الشارع المصري.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية قامت بالكثير من الأمور خلال الثلاث سنوات الماضية، كان من بينها التوسع الذي قامت به التنسيقية على مستوى اللجان النوعية الخاصة بالتنسيقية، موضحا أنه إلى جانب ذلك فما يميز أعمال التنسيقية هي التنوع على مستوى الملفات التي تتناولها وتحاول التوصل لحلول لها.

وأردف أن هذا التنوع على مستوى الملفات التي تهتم بها التنسيقية، يرجع في الأساس إلى التنوع الفكري والإيدلوجي، الذي تتميز به أعضاء التنسيقية، لافتا إلى أن هذا التنوع له أكثر من شكل، سواء على مستوى الأعمار السنية أو المؤهلات الدراسية، متابعا: «التنسيقية دلوقتي بتضم في عضويتها شباب جامعات».

وأوضح أنه يرى في هذا الأمر أحد أهم أسباب نجاح التنسيقية، مشيرا إلى أن التنسيقية حاليا تستقبل حتى طلبة الجامعات وتخضعهم لتقييمات، وإذا اجتازوها يخضعون للتدريب والتأهيل والتطوير، حتى يتم الاعتماد عليه بخطة عمل التنسيقية مثلهم مثل أي عضو ذي خبرة بالتنسيقية وعملها.