الزراعة: السيسي وجه بتمويل إضافي بـ10 مليارات جنيه للثروة الحيوانية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالقطاع الزرعي منذ عام 2014 من خلال تعظيم حجم المشروعات الزراعية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتمويل إضافي 10 مليارات جنيه لمشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «التليفزيون المصري».

وأضاف «القرش»، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة حجم المساحة المنزرعة في الرقعة الزراعة في مصر، وكذلك زيادة كفاءة الإنتاج بالنسبة للأراضي المنزرعة، كما أن هناك أكثر من 320 مشروعا تخدم القطاع الزراعي، سواء كانت مشروعات بحثية أو مشروعات خدمية وإنتاجية لخدمة الفلاح والمزارع المصري، كما أن 20% من إجمالي الصادرات الصناعية في مصر تأتي من القطاع الزراعي.

وأردف المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن 15% من إجمالي الدخل القومي ناتج مباشر من القطاع الزراعي، كما أن القطاع الزراعي يمثل مادة خام أولية للعديد من القطاعات الأخرى، كما أن الوزارة تعمل حاليًّا لتنفيذ عدد من المشروعات لتطوير كل القطاعات بالوزارة باستخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه يتم تطوير 5 مشروعات داخل وزارة الزراعة الآن من خلال التحول الرقمي.

وأوضح الدكتور محمد القرش، أن هناك مجموعة من المشروعات يتم العمل حاليًّا على تطويرها، والهدف من ذلك أن يشعر المواطن والمزارع المصري بالقيمة المضافة من التحول الرقمي داخل الوزارة.