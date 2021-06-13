أسبوع مشحون باللقاءات.. نشاط وزارة التعاون الدولي في 7 أيام

شهدت وازرة التعاون الدولي عددا من الفعاليات والأنشطة والمشاركات الدولية خلال الأسبوع الماضي، حيث اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في نهاية الأسبوع، مشاركتها في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أكبر تجمع عالمي منذ جائحة كورونا، ثم استقبلت بعثة وزارة المالية الفرنسية، ورئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث التعاون المشترك والمشروعات المستقبلية؛ وعقدت اجتماعًا مع وزراء التنمية المحلية والزراعة والتضامن لبحث تطبيق مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية الذي يتكامل مع مبادرة حياة كريمة، فضلا عن مشاركتها في الجلسة الافتراضية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حول الثورة الصناعية الرابعة؛ وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية الذي عقد بمدينة شرم الشيخ.

لقاء مستشار الرئيس الروسي

خلال لقاء أنتون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، وتوجت في عام 2018، خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، باتفاقية شراكة شاملة للتعاون الاستراتيجي، والتي تشكل أساسًا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين. كما بحثت وزيرة التعاون الدولي مجالات التعاون المشتركة والملفات الأكثر أهمية ومن بينها عودة السياحة الروسية لمصر، وتنفيذ المشروعات الكبرى مثل محطة الضبعة النووية والمنطقة الاقتصادية الروسية بقناة السويس.

المشاط مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مكسيم ريشتنكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، بحضور النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تطرقت إلى مناقشة أوجه التعاون المستقبلية المحتملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والسكك الحديدية والنفط والغاز، فضلا عن مشاركة الجانب الروسي في المشروع القومي للصوامع الذي يستهدف إنشاء 50 صومعة لتخزين الحبوب في 17 محافظة بسعة 1.2 مليون طن.

وبحث الوزيران، المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، والتي يمكن أن تشكل حلقة واصل بين الاتحاد وقارة أفريقيا بما يعزز التجارة البينية؛ وعقدت ثلاث جولات مفاوضات بخصوص الاتفاقية في 2019 ومن المقرر استئنافها الفترة المقبلة.

واجتمعت «المشاط»، مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، لبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائية؛ حيث تناولت مجالات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، مثل مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وبحث زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب مزيد من الاستثمارات الروسية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وحث الجانب الروسي على الاستثمار في المشروعات القومية الجديدة، وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية والتأكيد علي إمكانية الاستفادة من السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات الروسية لأسواق الدول العربية والأفريقية.

وخلال اجتماعها مع سيرجي ستولياروف، رئيس شركة السكك الحديدية الروسية، ونائبه الأول، السيد سيرجي بافلوف، بحضور النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على اهتمام الحكومة بتطوير قطاع النقل وتعزيز استدامته بما يعزز ربط المجتمعات المحلية ويزيد فاعلية الخطط التنموية التي يتم تنفيذها من خلال استراتيجية تقوم عليها وزارة النقل، مشيرة إلى أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، بقيمة 5.13 مليار دولار، وتسهم هذه التمويلات في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومي للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات.

وفي 2018 تم إبرام عقد بين هيئة السكك الحديد وشركة ترانسماش الروسية الممثلة لتحالف روسي مجري، لتصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، تم تسليم 375 عربة منها حتى الآن؛ كما أن هناك عدد من المشروعات المقترح تنفيذها بين وزارة النقل وهيئة السكك الحديد الروسية.

التعاون الروسي الأفريقي

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلسة روسيا أفريقيا، لمناقشة العلاقات الروسية الأفريقية، وتأثرها بالتغيرات العالمية المتسارعة خلال جائحة كورونا، واستراتيجية الأعمال الروسية في أفريقيا، في الفترة المقبلة لاسيما الرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم، والمشروعات المرتقبة.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، آفاق توطيد العلاقات المصرية الروسية الأفريقية، وكيف أن مصر تمثل حلقة وصل في غاية الأهمية، لتعزيز العلاقات الروسية الأفريقية في ظل وجود الممر الملاحي العالمي بقناة السويس، والعلاقات المتميزة لمصر مع الدول الأفريقية، وعضوية مصر في المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في قارة أفريقيا، فضلا عن تنفيذ الشركات المصرية مشروعات تنموية كبرى في العديد من دول القارة.

العلاقات المصرية الإماراتية

والتقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة ريم الهاشمي، وزير الدولة لشئون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بحثتا العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المشترك من خلال اللجنة العليا المصرية الإماراتية المشتركة والتي تأسست عام 1988، وعقدت دورتين فقط في عامي 1990 و1991، و أهمية إعادة تفعيل اللجنة بين البلدين لدعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وهو ما رحبت به، وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي الإماراتية.

وبحثت الوزيرتان، انعقاد معرض إكسبو الدولي في الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد تأجيله العام الماضي بسبب كورونا، بمشاركة عدد كبير من الدول لعرض أحدث النظم في مجال الهندسة المعمارية والتكنولوجيا؛ وأشارت الهاشمي، إلى الاستعدادات الجارية ليوم مصر الوطني الذي يوافق 31 أكتوبر ضمن فعاليات معرض الإكسبو .

تفعيل اللجنة المصرية المشتركة مع دولة تشيلي

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها رودريجو يانيز، نائب وزير التجارة بدولة تشيلي، على أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وتشيلي في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية، كما بحثت مجالات الاهتمام المشترك مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الاقتصادية، وريادة الأعمال.

لقاء رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

وفي إطار العلاقات النشطة بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، عقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية، مع بورج بريند، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أشارت إلى التعاون بين وزارة التعاون الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، في العديد من الأنشطة والمجالات، وعلى رأسها تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين، خلال العام الماضي، وإطلاق خطته التنفيذية في فبراير الماضي.

المشاط تشارك في جلسة التعاون الدولي

وخلال جلسة «التعاون الدولي كمحرك للتنمية المستدامة»، ناقشت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مُتعدد الأطراف ودوره لدعم الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها الـ17 التي اتفق عليها العالم في عام 2015 وتسعى كافة دول العالم لتحقيقها بحلول عام 2030.

لقاء مع مجلس الأعمال الروسي العربي

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي تاتيانا فيلافا، رئيس مجلس الأعمال العربي الروسي، وبحثتا انعقاد الدورة الثالثة عشر للمجلس في القاهرة خلال العام المقبل، في إطار مبادرة اتحاد الغرف العربية، والاتحاد المصري للغرفة التجارية, وفعاليات انعقاد الدورة الخامسة من المعرض الدولي «أرابيا – إكسبو 2020» بمشاركة كبريات الشركات العربية والروسية.

استقبال بعثة وزارة المالية الفرنسية

واستقبلت وزيرة التعاون الدولي، وفدًا من وزارة المالية الفرنسية، حيث شهد اللقاء بحث التفاصيل النهائية للحزمة التمويلية الجديدة في إطار التعاون الاقتصادي بين الحكومتين المصرية والفرنسية، لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في عدة قطاعات، خلال الفترة من 2021/2025، كما بحث الوفد الفرنسي ترتيبات زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لمصر يومى 12 و13 يونيو 2021، حيث من المقرر أن يلتقي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من المسئولين في مصر لبحث مجالات التعاون المشترك.

مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية

وفي إطار التكامل مع مبادرة حياة كريمة عقد وزراء التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي، اجتماعًا، لمناقشة تعزيز الجهود التي تقوم بها الدولة للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية، التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في الريف المصري، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكيفية تحقيق التكامل مع المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية «حياة كريمة».

الندوة الافتراضية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO

كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الندوة الافتراضية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تحت عنوان «تعزيز جاهزية مصر لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة»، حيث أكدت على أهمية برنامج الشراكة القطرية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية PCP، لما يمثله من أهمية لرؤية مصر 2030، وضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018/2022، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تتطلع لدعم احتياجات تنفيذ برنامج الشراكة القطرية من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

لقاء رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة- إحدى مؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، حيث بحثت آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ برنامج التعاون مع المؤسسة لعام 2021 الموقع في يناير الماضى، بقيمة 1.1 مليار دولار، والذي بموجبه يتم تخصيص 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مشيرة إلى أهمية تنوع مجالات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال الفترة المقبلة.

المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية الذي عقد بشرم الشيخ تحت رعاية مجلس الوزراء، حيث تحدثت في جلسة نقاشية حول «تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا: دور الحكومات والشركاء الإقليميين».