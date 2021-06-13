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 3 جثث وجنازة مهيبة.. أهالي أشمون يشيعون أسرة «طهواي» لمثواهم الأخير

مصرع شاب وزوجته وأمه في حادث سيارة

كتب:

إبراهيم الديهي
03:01 ص | الأحد 13 يونيو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شيع أهالي قرية «طهواي» التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثامين ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، وهم شاب ووالدته وزوجته، والذين لقوا مصرعهم في حادث مروع أثناء عودتهم إلى بلدتهم، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، كما شارك في تشيع الجنازة عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد عدد من أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الشاب للمتوفي كان حافظا لكتاب الله، ومحبوبا من الجميع، مؤكدين أنه كان طيبا ولا يتأخر عن خدمة أحد، وأن خبر وفاته وأسرته وقع عليهم بالصاعقة، وقال أحد جيرانه «أنا مش مصدق لحد دلوقتي وحاسس أني بحلم، ربنا يرحمه ويصبرنا كلنا على فراقهم، لأنهم فعلا كانوا ناس طيبين».

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية «طهواي»، ومركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد الإعلان عن وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سيارة ملاكي، أثناء انتقالهم من الجيزة إلى المنوفية، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهم ولكن دون جدوى.

ونعى المئات من أهالي مركز أشمون، وفاة الشاب محمد صبري ووالدته وزوجته، والذين توفوا متأثرين بالإصابة في حادث مروع أثناء عودتهم للمنوفية، وقال عبدالفتاح طارق أحد أهالي أشمون، «فيس بوك تحول لسرادق عزاء بعد وفاة أسرة محمد صبري»، مؤكدا أنه شباب محترم ويشهد له الجميع بحسن الخلق وكان حافظا لكتاب الله وصاحب صوت مميز، ويشارك في أعمال الخير بشكل مستمر».

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