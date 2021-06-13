جدول مرتبات يونيو لموظفي الدولة.. هذه وزارات اليوم الأول

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يونيو 2021 الحالي، على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى يومين، لمن تخلف عن الصرف، بداية من الثلاثاء المقبل.

وأكّدت وزارة المالية في كتاب دوري، تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، لتبدأ من الثلاثاء الموافق 15 يونيو الحالي، وحتى الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، في خطوة تستهدف تبكير الصرف قبل نهاية العام المالي الحالي.

اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يونيو 2021

ويصرف صرف مرتبات شهر يونيو2021، موظفو وعمال وزارات «الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات ومديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات».

وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والكهرباء في اليوم الثاني

وتتوالى عمليات صرف مرتبات شهر يونيو 2021، لليوم الثاني، الأربعاء 16 يونيو، ليبدأ عمال وموظفي وزارت «التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات»، بالإضافة إلى العاملين في القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ووفقًا للكتاب الدوري؛ حددت الوزارة يوم الخميس 17 يونيو، موعدًا لصرف مرتبات شهر يونيو 2021، لعمال وزارات «التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات».