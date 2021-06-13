3 جرائم هزت المحافظات خلال ساعات أبرزها قتل رجل أعمال لزوجته

شهدت مصر خلال الساعات الماضية جرائم قتل عديدة في القاهرة والمحافظات، أثارت مخاوف الأهالي بعد زيادتها في الفترة الأخيرة، لاسيما أن أغلب مرتكبيها من الأقارب.

رجل أعمال يقتل زوجته خنقًا بـ«إيشارب» في القاهرة

ولقيت ربة منزل تدعي «فايزة.أ» مصرعها خنقًا، علي يد زوجها رجل أعمال وصاحب مصنع ملابس بمدينة 15 مايو بالقاهرة، بسبب مشاجرة بينهما، وتكثف مباحث القاهرة جهودها للقبض على المتهم الذي فر هاربًا بعد ارتكاب جريمة القتل.

وتعود التفاصيل إلى تلقي شرطة المجدة بلاغ من نجل المتهم يفيد بقتل والده لوالدته، وانتقلت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إلى مكان الجريمة، وتم إيداع جثة القتيلة بالمشرحة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

العثور على جثة شاب مقتول طعنًا في قنا

وعثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي في محافظة قنا، على جثة شاب يدعى «محمد.ن»، ومقيم في نجع قابول، التابع لمركز نجع حمادي، مطعونًا بسلاح أبيض، وانتقلت مباحث مركز الشرطة والأدلة الجنائية والنيابة العامة إلى مكان الواقعة ومعاينة الجثمان، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

مسجل خطر يقتل شقيقه بالدقهلية

أنهى مسجل خطر حياة أخيه في مدينة طلخا بعدما دفع شقيقته بعيدًا، عندما وقفت حائلًا بينه وبين أمه التي طالبها المجني عليه برد مبلغ مالي كان أعطاه لها، ليتطور الأمر ويستل الشقيق الأكبر «مسجل خطر» سكينًا ويطعن به شقيقه فيرديه قتيلًا.

وتمكنت مباحث طلخا من إلقاء القبض عليه، والسلاح المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكابها بعد أن روت الأم والأخت تفاصيل ما حدث لمباحث المركز.

ولقي شاب يدعي «سيف ع.»، 21 سنة، مصرعه في مدينة بنها بالقليوبية، على يد صديقه «عمرو ي.»، 20 سنة، والذي سدد إليه طعنة نافذة بمطواة، أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهما، بدأت بـ«هزار ثقيل»، حيث تم نقل جثة القتيل للمستشفى وإلقاء القبض على المتهم، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت التحريات أن سبب جريمة القتل في بنها، هي «وصلة هزار»، تسببت في مشادة كلامية بينهما ونتج عنها الوفاة .