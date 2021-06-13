بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 15 في تصادم سيارتين بـ«صحراوي أسوان الغربي»

لقي شخصان مصرعهما، اليوم، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان ، كما أصيب 15 آخرين، ونُقلوا لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت الجثتان إلى مشرحة أسوان العمومية.

وبحسب بيان مستشفى أسوان الجامعي، فإن المصابين هم أبوالحسن منصور، 35 سنة، ومحمد كمال الطاهر 22 سنة، وعصام عادل عبدالعال 27 سنة، وأحمد سيد شفيق 33 سنة، ومحمود سيد شفيق 26 سنة، وشخص مجهول الهوية، 40 سنة، وكمال خلف عبدالراضي 50 سنة، وزياد محمود خلف 12 سنة، ومحمود كمال خلف 13 سنة، ومحمد سيد شفيق 35 سنة، وكيرلس جابر أنور 34 سنة، وسيد شفيق إبراهيم 53 سنة، والأمير طه علي 61 سنة، وحجاج فهمي محمود 60 سنة، وحسام حسن أبوالعلا 30 سنة.

ويجرى حاليًا الكشف على المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بالخروج تحسن أو الدخول في الأقسام المختلفة لاستكمال العلاج، والإصابات عبارة عن جروح قطعية وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.