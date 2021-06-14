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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 14-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الإثنين 14 يونيو 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يثابر من أجل تحقيق أهدافه، ويثق في قدراته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تمهل ولا تقدم على أمور غير مضمونة النتائج وكن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتمالك أعصابك لتدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

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